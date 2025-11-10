"Следующий год будет тяжелым": казахстанцев ждёт тотальная слежка за финансами - эксперт

Предпринимателям в Казахстане советуют готовиться к сложным условиям работы и пересматривать финансовые стратегии. Эксперты рекомендуют быть готовыми не только вести бизнес «в белую», но и учитывать низкую маржу, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

На бизнес-форуме Shanyraq 2025 обсуждались изменения, которые вступят в силу с новым Налоговым кодексом, а также новые подходы к контролю со стороны фискальных органов.

Тотальный контроль: все расходы и доходы под наблюдением

Независимый эксперт Екатерина Ким отмечает, что заявления властей о «упрощении налогового учета» скорее создают иллюзию, чем реальное облегчение для предпринимателей.

«Сдача отчетов станет меньше не потому, что государство нам доверяет, а потому что теперь все видно. Контролироваться будут все. Уже сейчас налоговые органы анализируют траты и покупки физических лиц через цифровые платформы. Например, если человек покупает телефон за 1 млн тенге при зарплате 300 тыс., налоговая обязательно спросит источник дохода», – объяснила Ким.

Налоговый эксперт Дмитрий Казанцев добавил, что камеральные проверки станут тотальными.

«14 февраля более тысячи предпринимателей, включая блогеров, получили уведомления о проверках за последние три года. Это показывает, что налоговая видит все переводы. Если на ваш счет за год поступило 3–4 млн тенге, а объяснить источник нельзя – ждите уведомления, даже за прошлые годы», – предупредил Казанцев.

Эксперты рекомендуют предпринимателям уже сейчас перепроверять финансы и готовить обоснования для налоговой.

Компетентность налоговиков и риски ошибок

Максим Барышев, глава "Учет.кз", отметил, что Комитет государственных доходов (КГД) насчитывает более 20 тыс. сотрудников, но увеличение штата не планируется, несмотря на рост нагрузки.

«КГД рассчитывает на автоматизацию через кабинет налогоплательщика и возможности искусственного интеллекта. Но прежде стоит добавить туда и человеческий фактор», – с иронией отметил он.

Барышев и Ким подчеркивают проблемы компетентности и текучки кадров:

зарплата сотрудников налоговых органов остаётся на уровне 230 тыс. тенге уже несколько лет;

молодые сотрудники часто не понимают налоговый учет, что ведет к ошибкам и недопониманию с предпринимателями;

большинство уведомлений могут приходить уже во II квартале 2026 года из-за ошибок алгоритмов.

Казанцев добавил, что высокая цифровизация КГД приведет к стиранию границы между банками и налоговиками, а уведомления могут приходить напрямую в банковские приложения.

Дробление бизнеса под прицелом

Эксперты обсудили дробление бизнеса на ИП и ТОО ради сохранения упрощенного режима.

Казанцев предупредил, что налоговые органы видят такие компании и готовы наказывать;

даже если в Налоговом кодексе нет прямого запрета на оптимизацию, действуют ограничения вроде закона о дропперах (статья 232, штрафы и лишение свободы);

проверки коснутся компаний, где один бухгалтер работает с несколькими счетами, или используют ЭСФ с одного компьютера;

проверкам будут подвержены аффилированные компании, где выявляются общие IP-адреса, счета и связи между владельцами.

Ким подчеркнула, что МСБ столкнется с ужесточением контроля, а Барышев рекомендовал строить бизнес на прозрачной внутренней работе, даже при упрощенной системе учета.

Как сохранить маржу при повышении НДС

Повышение НДС с 12% до 16% неизбежно уменьшит маржу компаний.

Эксперты советуют пересчитать рентабельность и оценить возможность постепенного повышения цен;

небольшое повышение на 1–2% поможет оценить эластичность спроса;

резкое увеличение цены может показать, что товары недооценены.

Налоговые вычеты: инструмент честного бизнеса

Барышев подчеркнул важность налоговых вычетов для работы «в белую».

Отмена вычетов стимулирует уход бизнеса в тень;

европейский опыт показывает, что вычеты возможны даже у физических лиц;

компромиссная модель: разрешить вычеты упрощенке по сниженной ставке (например, 6%), что потенциально увеличит сборы с 700 млрд до 1,4 трлн тенге.

Итоги и прогнозы

Эксперты предупреждают: 2026 год станет тяжелым для бизнеса.

Проверки усилятся, поток уведомлений увеличится;

Дробление бизнеса и аффилированные компании будут под контролем;

Прозрачная внутренняя работа, тщательный учет и подготовка к автоматическим проверкам станут ключевыми для выживания;

Финансовая грамотность и планирование помогут бизнесу сохранять маржу и защищать вычеты.