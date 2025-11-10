Ипотека в Казахстане: сколько банки реально зарабатывают на каждой квартире

Бывший банкир и финансист Султан Елемесов рассказал, как устроен доход «Отбасы банка» и других финансовых институтов, а также объяснил, на чем строится прибыль банков при ипотечном кредитовании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
По словам Султана Елемесова, далеко не все банки работают по одинаковым правилам. «Отбасы банк» занимает особое место, поскольку действует по отдельному закону о жилищно-строительных сбережениях и имеет собственную структуру фондирования.
«Этот банк живет по своим законам. Деньги, которые они привлекают, не рыночные — примерно под 2% годовых», — пояснил эксперт.
Средняя ставка по ипотеке позволяет оценить реальную прибыльность банка. По словам финансиста, депозиты в «Отбасы банке» размещаются примерно под 2%, а кредиты выдаются под 8,5% в первые три года, после чего ставка снижается до 3–5%.
Таким образом, средняя доходность банка составляет около 4–5% годовых на выданных ипотечных кредитах.
По словам Елемесова, основная цель «Отбасы банка» — не извлечение максимальной прибыли, а поддержка населения и обеспечение доступного жилья.
«Эта система создавалась не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы помогать людям», — подчеркнул он.
В прошлом году чистая прибыль банка составила 90–120 миллиардов тенге. Если разделить эту сумму на количество выданных займов, доходность на один кредит составит примерно 3–4%, отметил эксперт.
Средняя сумма займа в «Отбасы банке» — около 50 миллионов тенге, хотя максимально возможная — до 100 миллионов.
«С 50 миллионов банк делает около 3–4% годовых, то есть примерно 2 миллиона тенге в год прибыли», — уточнил Елемесов.
Однако, добавил он, точную корреляцию прибыли с каждой квартирой определить сложно, поскольку доход банка складывается из множества факторов — от ставки по кредиту до размера первоначального взноса.
Система ЖСС (жилищно-строительных сбережений) построена на принципе «общего котла». По сути, банк не рискует своими средствами, поскольку выдает кредиты из средств вкладчиков.
«Один человек копит — другой берет кредит. Это обеспечивает устойчивое фондирование и отсутствие проблем с длинными деньгами», — пояснил финансист.
Такой механизм делает систему самоподдерживающейся и минимизирует риски для самого банка.
Еще один источник дохода для банков — партнерство с застройщиками. Эта практика пришла из России и активно используется на казахстанском рынке.
«Банк получает комиссию от застройщика — в среднем от 12 до 15%. Чем выше первоначальный взнос клиента (20–50%), тем выгоднее условия и для банка, и для застройщика», — рассказал эксперт.
По сути, банк выступает как «оптовый покупатель» квартир, получая дополнительные проценты за посредничество между застройщиком и покупателем.
На примере квартиры стоимостью 100 миллионов тенге картина выглядит так: заемщик вносит 20 миллионов в качестве первоначального взноса, а банк получает комиссию около 10 миллионов тенге, в зависимости от партнера-застройщика.
К этой сумме прибавляются проценты по кредиту, которые формируют основную часть дохода.
«Даже на одной квартире банк может заработать ощутимую сумму, особенно если учесть длительный срок кредита», — отметил Елемесов.
По словам эксперта, сегодня у банков нет проблем с привлечением денег. Высокая базовая ставка способствует росту депозитного портфеля, что обеспечивает наличие «длинных денег» для ипотеки.
«Банки кредитуют в основном не на свои средства, а за счет депозитов. Поэтому проблем с фондированием дольщиков нет», — заключил финансист.
Итог:
Банковская прибыль от ипотечного кредитования складывается из процентов по займам, комиссий от застройщиков и разницы между ставками по депозитам и кредитам. При этом «Отбасы банк» — уникальный пример социальной модели, где финансовая устойчивость сочетается с миссией по обеспечению граждан доступным жильем.
