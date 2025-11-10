18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
10.11.2025, 12:28

Обновление дизайна паспорта в Казахстане: что изменится и как будет проходить замена документов

Новости Казахстана

В Казахстане готовят выпуск паспорта с новым дизайном. Основное внимание при обновлении уделено усилению защитных элементов и улучшению удобства использования документа для граждан. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Причины обновления паспорта

В МВД пояснили, что совершенствование элементов защиты документов обусловлено:

  • Требованиями международных стандартов.

  • Повышением безопасности личных данных граждан.

  • Упрощением процедур автоматизированного контроля на границах.

"Решение об изменении дизайна паспорта связано с необходимостью обновления документа, который используется уже продолжительный период", – отметили в ведомстве.

Новый дизайн и национальная идентичность

Новый паспорт будет отражать:

  • Национальный стиль и культурные особенности Казахстана.

  • Современные технологии защиты документов.

  • Материалы высокого качества для длительного использования.

Министерство совместно с другими государственными органами уже разрабатывает макет документа и подбирает оптимальные материалы. Особое внимание уделяется усиленным защитным элементам, которые сделают паспорт более надежным и безопасным.

Как будет проходить замена

Замена старых паспортов на новые будет добровольной и постепенной:

  • Новые паспорта будут выдаваться при истечении срока действия старого документа.

  • Граждане смогут оформить обновленный паспорт по собственному желанию.

  • Старые паспорта сохраняют юридическую силу до окончания их срока действия.

"Обновление дизайна паспорта не повлияет на размер государственной пошлины за оформление документа и сроки его выдачи", – добавили в МВД.

Электронные паспорта и цифровые документы

Электронные документы, включая цифровой паспорт с ЭЦП (электронной цифровой подписью), будут использоваться наравне с физическими паспортами для:

  • Идентификации личности.

  • Подтверждения гражданства Республики Казахстан.

Формат цифрового паспорта сохранится и для обновленного дизайна документа, обеспечивая удобство граждан при использовании онлайн-сервисов, таких как egov и ЦОН.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Лучше бы объяснили народу, как с одной овцы две шкуры снимают. Сначала с наших налогов закупаете оборудование и бумагу, а потом с нас же в виде государственной пошлины за новый паспорт ещё раз денежку снимаете.
10.11.2025, 09:31
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

