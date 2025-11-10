Обновление дизайна паспорта в Казахстане: что изменится и как будет проходить замена документов

В Казахстане готовят выпуск паспорта с новым дизайном. Основное внимание при обновлении уделено усилению защитных элементов и улучшению удобства использования документа для граждан. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Причины обновления паспорта

В МВД пояснили, что совершенствование элементов защиты документов обусловлено:

Требованиями международных стандартов.

Повышением безопасности личных данных граждан.

Упрощением процедур автоматизированного контроля на границах.

"Решение об изменении дизайна паспорта связано с необходимостью обновления документа, который используется уже продолжительный период", – отметили в ведомстве.

Новый дизайн и национальная идентичность

Новый паспорт будет отражать:

Национальный стиль и культурные особенности Казахстана.

Современные технологии защиты документов.

Материалы высокого качества для длительного использования.

Министерство совместно с другими государственными органами уже разрабатывает макет документа и подбирает оптимальные материалы. Особое внимание уделяется усиленным защитным элементам, которые сделают паспорт более надежным и безопасным.

Как будет проходить замена

Замена старых паспортов на новые будет добровольной и постепенной:

Новые паспорта будут выдаваться при истечении срока действия старого документа.

Граждане смогут оформить обновленный паспорт по собственному желанию.

Старые паспорта сохраняют юридическую силу до окончания их срока действия.

"Обновление дизайна паспорта не повлияет на размер государственной пошлины за оформление документа и сроки его выдачи", – добавили в МВД.

Электронные паспорта и цифровые документы

Электронные документы, включая цифровой паспорт с ЭЦП (электронной цифровой подписью), будут использоваться наравне с физическими паспортами для:

Идентификации личности.

Подтверждения гражданства Республики Казахстан.

Формат цифрового паспорта сохранится и для обновленного дизайна документа, обеспечивая удобство граждан при использовании онлайн-сервисов, таких как egov и ЦОН.