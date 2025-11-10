Важное сообщение Минпрома: как теперь казахстанцам использовать пенсионные накопления для ипотеки

В Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана дали подробное разъяснение по поводу возможности использования пенсионных накоплений для погашения ипотечных кредитов, сообщает Lada.kz.
Ранее в Казахстане обсуждалась инициатива, позволяющая использовать средства пенсионных накоплений для частичного или полного погашения ипотеки. Министерство подготовило соответствующие поправки к Правилам использования единовременных пенсионных выплат, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством.
Главная цель изменений — облегчить финансовую нагрузку заемщиков и сделать ипотечное кредитование более доступным.
В МПС пояснили ключевые моменты:
Использование для основного долга: Банки второго уровня будут применять пенсионные накопления для погашения основной суммы кредита, а не только процентов или частичного досрочного погашения.
Соответствие новому Налоговому кодексу: Доходы в виде пенсионных выплат будут освобождены от удержания индивидуального подоходного налога, что делает механизм более выгодным для граждан.
Возможные выгоды для заемщиков:
снижение ежемесячного платежа,
сокращение срока ипотечного кредита,
уменьшение общей долговой нагрузки.
Таким образом, пенсионные накопления смогут реально помочь гражданам быстрее закрывать ипотеку и снижать финансовые обязательства перед банками.
Документ с предложенными изменениями уже размещен на платформе «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 21 ноября 2025 года, что дает возможность гражданам и экспертам внести свои комментарии и предложения.
Инициатива использования пенсионных накоплений для погашения ипотеки направлена на снижение долговой нагрузки на граждан и стимулирование более рационального использования пенсионных средств. Принятие поправок позволит заемщикам быстрее справляться с ипотечными обязательствами и улучшит доступность жилья в Казахстане.
Комментарии0 комментарий(ев)