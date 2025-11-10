Внимание казахстанцев: с января 2026 года банки будут следить за каждым переводом - кого коснется новый контроль

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый порядок отслеживания мобильных переводов физических лиц. Об этом редакции LS сообщили в Комитете государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Новые правила разработаны совместно Министерством финансов, Национальным банком и крупными банками (БВУ) с целью упрощения контроля и повышения прозрачности финансовых операций граждан.

Кому и когда банки будут передавать сведения

Согласно новому порядку, банки будут направлять информацию в органы госдоходов в следующих случаях:

В течение трёх последовательных календарных месяцев физлицо получает переводы от 100 и более разных лиц ;

Общая сумма поступлений за этот период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января соответствующего финансового года.

Таким образом, механизм позволяет отделять предпринимательские операции от личных переводов, минимизируя контроль за транзакциями бытового характера.

Цели новых правил

В Комитете госдоходов отметили, что нововведения направлены на:

Повышение прозрачности финансовых потоков;

Снижение доли теневого бизнеса;

Обеспечение равных условий налогообложения для зарегистрированных юридических лиц;

Увеличение поступлений в бюджет за счёт легализации незарегистрированной деятельности;

Снижение нагрузки на банки и органы госдоходов при обработке сведений, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Что действует до конца 2025 года

До конца текущего года действует приказ №323, который устанавливает критерии для отнесения мобильных переводов физических лиц к предпринимательской деятельности.

Критерии проверки не закреплены в Налоговом кодексе , а определяются приказом Минфина совместно с Нацбанком;

Мониторинг распространяется на личные счета, не используемые для бизнеса;

Применяется к переводам как в тенге, так и в иностранной валюте;

Контролируемый период — три месяца подряд с поступлениями от 100 и более отправителей.

Если есть признаки предпринимательской деятельности, КГД проводит камеральный контроль. Физлицо получает уведомление с требованием выполнить действия в течение 30 рабочих дней:

Встать на налоговый учет при согласии;

Или предоставить письменное или электронное объяснение в случае несогласия.

Благотворительные сборы и волонтёрские переводы

Особое внимание уделяется благотворительным переводам:

Они рассматриваются как волонтёрская деятельность ;

Организатор обязан отчитаться перед получателями о собранных средствах;

Доходы не облагаются налогом;

Если за три месяца переводы поступают от 100 и более лиц, банк может начать мониторинг, и человеку потребуется предоставить подтверждающие документы — например, договор с фондом или отчет о собранной помощи.

Итог

Новый механизм контроля мобильных переводов вступит в силу с 2026 года, и его основная задача — разграничить личные и предпринимательские операции. Это позволит снизить нагрузку на банки и органы госдоходов, повысить прозрачность финансовых потоков и стимулировать легализацию бизнеса.