Цены на бензин в Казахстане снова пойдут вверх: правительство объяснило причины

Правительство Казахстана подтвердило, что тема роста цен на бензин вновь станет актуальной для граждан и бизнеса. Заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, почему фиксированные цены на топливо не могут сохраняться бесконечно, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: primeminister.kz

Временная заморозка цен: антикризисная мера

Ранее рост цен на бензин был приостановлен в рамках антикризисных мер правительства. Это решение объясняется наложением нескольких экономических факторов и высокой инфляцией.

«Топливо в росте мы приостановили. Конечно, существует достаточно много различных мнений в этой области. Нефтяная страна не обязана учитывать внешнюю конъюнктуру при формировании стоимости нефтепродуктов, но у нас есть обязательства по множеству внешнеполитических соглашений», — отметил Жумангарин.

Таким образом, временная заморозка цен была вынужденной мерой, призванной смягчить нагрузку на экономику и население.

Почему цены придется отпускать снова

По словам Жумангарина, Казахстан физически не способен полностью контролировать потоки топлива и устанавливать долговременные административные барьеры.

«Одно из таких соглашений — Евразийский экономический союз, где у нас свободное экономическое пространство. Поэтому надежных экономических барьеров на пути перетоков топлива мы поставить не можем. Оставить административные барьеры крайне сложно. В итоге происходит вымывание нашего дешевого топлива, так как вокруг нас оно у всех дороже», — пояснил заместитель премьер-министра.

Другими словами, попытки удерживать цены искусственно ограничены международными обязательствами и экономической логикой.

Возобновление реформ: пауза завершена

Помимо бензина, Жумангарин сообщил о возобновлении всех реформ, которые ранее были поставлены на паузу. Это касается как налоговой, так и экономической политики правительства.

Актуальные цены на топливо на 10 ноября 2025 года

АИ-92 — 241 тенге

АИ-95 — 300 тенге

АИ-98 — 350 тенге

Дизель — 335 тенге

Эти цифры отражают текущий уровень цен, который в ближайшее время, скорее всего, подвергнется корректировке.