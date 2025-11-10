Песков о Казахстане: особый союзник России, на которого возлагаются большие надежды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подчеркнул уникальный статус Казахстана в российской внешней политике. По его словам, страна является «особым, привилегированным партнером» и «очень важным государством» для Москвы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Это заявление отражает долгосрочную стратегию России по укреплению связей с ключевыми соседями в Центральной Азии. Казахстан остаётся одним из главных экономических и политических партнёров РФ в регионе, играя роль стабилизирующего фактора и посредника в международных процессах.
Особое внимание Песков уделил готовности Казахстана участвовать в дипломатических инициативах по урегулированию ситуации на Украине. Российская сторона высоко ценит, что Казахстан неоднократно выражал готовность содействовать мирному процессу.
«Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования — нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали», — отметил Песков.
Этот аспект сотрудничества подчёркивает уникальный статус Казахстана как страны, способной быть посредником в международных конфликтах, благодаря своей взвешенной внешней политике и независимому международному имиджу.
Статус «особого партнера» подразумевает не только политическое, но и экономическое взаимодействие. Казахстан остаётся ключевым партнёром России по энергоресурсам, транспорту и торговле. Визит президента Токаева может включать обсуждение:
Расширения сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры;
Совместных проектов в рамках Евразийского экономического союза;
Инвестиционных инициатив и развития приграничных регионов;
Укрепления культурных и гуманитарных связей.
Это отражает стратегический подход обеих стран к укреплению региональной стабильности и совместного экономического роста.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11–12 ноября 2025 года. В рамках визита планируются переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, на которых будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и текущая международная повестка.
Основные темы визита, по предварительной информации:
Ситуация на Украине и роль Казахстана в мирных инициативах;
Стратегическое сотрудничество в энергетике и транспортной логистике;
Совместные экономические проекты и инвестиции;
Региональная безопасность и укрепление приграничного сотрудничества.
Визит также имеет символическое значение: он демонстрирует укрепление доверия между странами и подтверждает роль Казахстана как «мостового государства» между Россией и другими международными игроками.
