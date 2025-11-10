18+
10.11.2025, 15:36

Атырауский НПЗ возобновил выпуск сжиженного нефтяного газа с опережением графика

Новости Казахстана

Атырауский НПЗ завершил планово-предупредительные работы раньше установленного срока. Все технологические установки завода были выведены на штатный режим работы с опережением графика. В числе запущенных оказались как вспомогательные, так и основные установки первичной и вторичной переработки нефти, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Досрочное завершение планово-предупредительных работ

Такой шаг позволил предприятию сразу вернуться к стабильному выпуску нефтепродуктов, минимизируя возможные перебои в снабжении внутреннего рынка.

Стабильная работа завода и объемы переработки

По данным завода, 6–7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки, что составляет 100% проектной мощности. В этот период была произведена продукция для последующей отгрузки, включая:

  • Свыше 10 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ);

  • Автобензин АИ-92;

  • Межсезонное и зимнее дизельное топливо.

Суточный объем производства сжиженного нефтяного газа составляет около 700 тонн, что обеспечивает значительную долю внутреннего рынка страны.

Значение для внутреннего рынка

АНПЗ обеспечивает 11% всего сжиженного газа в Казахстане, поэтому возобновление его работы является важным фактором укрепления стабильности на внутреннем рынке топлива.

Дополнительные объемы продукции уже направляются в регионы по плану поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности населения и предприятий.

Контроль и планы Министерства энергетики

Министерство энергетики Республики Казахстан держит ситуацию на постоянном контроле. Особое внимание уделяется обеспечению регионов сжиженным газом и бензином, а также своевременному восполнению запасов нефтепродуктов.

Планируется дальнейшее наращивание производства нефтепродуктов, что позволит поддерживать достаточный запас топлива в регионах и обеспечивать бесперебойную работу предприятий и транспорта.

1
0
1
