Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
10.11.2025, 16:16

Десятки тысяч водителей рискуют остаться без работы с 1 января 2026 года в Казахстане

Новости Казахстана 0 957

С начала следующего года в Казахстане вводится запрет на движение трёхосных самосвалов грузоподъёмностью свыше 25 тонн по дорогам общего пользования. Ограничение уже обсуждалось ранее, но теперь оно вновь возвращается в силу, вызывая обеспокоенность у владельцев и водителей техники, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

История запрета

Проблему на своей странице в Facebook озвучил мажилисмен Болатбек Алиев. Депутат напомнил:

  • Статья 38-2 закона «Об автомобильном транспорте» вступает в силу с 1 января 2026 года.

  • Она запрещает движение трёхосных самосвалов общей массой свыше 25 тонн по дорогам общего пользования.

Ограничение не является новым. Ранее оно действовало, однако в 2019 году его отменили, посчитав неэффективным. В 2022 году запрет вернули, но с отсрочкой до 2026 года.

«На первый взгляд, это забота о дорогах. На деле — непрофессиональное решение, которое уже однажды показало свою неработоспособность», — отметил Алиев.

Противоречие с сертификацией техники

По словам депутата, каждый самосвал, ввозимый в Казахстан, проходит сертификацию, что подтверждает его соответствие нормам и допуск к эксплуатации.

«Если теперь эти машины запрещают, это не регулирование, а отказ от собственных решений. После 2022 года государство знало о планируемом ограничении и логично было бы пересмотреть сертификацию, а не допускать ввоз тысяч авто, а затем запрещать их использование», — подчеркнул Алиев.

Почему запрет кажется нелогичным

Трёхосные самосвалы грузоподъёмностью более 25 тонн давно привычны на казахстанских дорогах — среди них модели HOWO, Shacman, XCMG, Dongfeng и другие.

Депутат отметил, что ограничение касается только самосвалов, хотя трёхосное шасси используется и в бетономешалках, контейнеровозах, зерновозах, бортовых грузовиках. Технически это один и тот же автомобиль, но запрет распространяется исключительно на самосвалы.

«Если дороги разрушаются, виноват не кузов, а низкое качество строительства и слабый надзор. У нас есть нормы осевой нагрузки (8–10 тонн) и система контроля с транспортной инспекцией. Если контроль не работает, нужно наладить его работу, а не запрещать целый класс машин», — заявил Алиев.

Последствия запрета

В Казахстане насчитывается около 36 500 трёхосных самосвалов. После вступления запрета без работы могут остаться десятки тысяч человек, что негативно скажется на многих семьях.

Машины активно используются в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Ограничение их применения может вызвать:

  • паралич реального сектора экономики,

  • дефицит техники,

  • рост себестоимости проектов,

  • срыв государственных программ.

Предложение депутата

Болатбек Алиев предложил отменить запрет трёхосных самосвалов, скорректировав статью 38-2 закона «Об автомобильном транспорте». В качестве альтернативы он рекомендует усилить контроль за осевыми нагрузками, чтобы сохранить дороги без массового ограничения деятельности перевозчиков.

