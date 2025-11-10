В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокировать

В Казахстане утвердили обновленные правила оказания услуг связи , которые определяют порядок оформления SIM-карт, меры против телефонного мошенничества и условия блокировки подозрительных номеров. Соответствующий приказ подписал и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

Борьба с телефонным мошенничеством

Согласно документу, мобильные операторы обязаны внедрить антифрод-системы — специальные технологии для обнаружения и предотвращения мошеннических действий. Эти системы будут работать в тесной связке с антифрод-центром Национального банка Казахстана, что позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных звонках и сообщениях.

Если оператор связи выявит признаки мошенничества, он передаст в антифрод-центр данные владельца номера — ФИО, ИИН и номер телефона.

Что такое антифрод-система

Антифрод-система — это автоматизированный инструмент защиты, который анализирует операции и активность пользователей по множеству параметров: финансовым транзакциям, попыткам входа в сервисы, телефонным вызовам и сообщениям.

Её цель — выявить подозрительные действия и предотвратить возможное хищение средств или другие злоупотребления, защищая как клиентов, так и сам бизнес.

Когда и как будут блокировать номера

Если в антифрод-центр или оператору поступят жалобы на конкретный номер, проверка должна быть проведена в течение двух рабочих дней.

Если подозрения подтвердятся, оператор временно блокирует номер и уведомляет антифрод-центр.

Если же факты мошенничества не найдут подтверждения, оператор в течение двух дней сообщает об этом Национальному банку и разблокирует номер.

Таким образом, процесс блокировки будет строго регламентирован и не сможет проводиться без проверки фактов.

Новые правила оформления SIM-карт

Обновленный порядок также ограничивает количество номеров, которые можно зарегистрировать на одного человека:

до 10 номеров разрешено оформить для личного или семейного пользования;

если необходимо больше — например, для бизнеса, охранных систем или «умного дома» — нужно подать заявление с указанием причин и перечнем устройств, где будут использоваться SIM-карты.

Оператор вправе отказать, если доводы покажутся недостаточно убедительными. Однако заявитель может внести корректировки и переоформить запрос повторно.

Когда вступят в силу новые правила

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 18 ноября 2025 года.

Ожидается, что нововведения помогут значительно снизить количество случаев телефонного мошенничества и упорядочить рынок мобильных услуг в Казахстане.