10.11.2025, 19:23

В Казахстане снижаются зарплаты учителей и врачей

Новости Казахстана

Несмотря на рост номинальной зарплаты, реальные доходы казахстанцев уменьшаются, свидетельствуют данные за III квартал 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Рост номинальных зарплат и падение реальных доходов

Фактическая численность наемных работников в Казахстане составила 3,7 млн человек. Среднемесячная номинальная зарплата достигла 429,3 тыс. тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако индекс реальной зарплаты с поправкой на инфляцию снизился на 2%, показывая, что повышение номинальных окладов не компенсирует рост цен.

Сферы с наибольшим и наименьшим доходом

Образование и здравоохранение

  • Образование: 1,1 млн работников; средний оклад 290,9 тыс. тенге (+7%), но реальная зарплата снизилась на 4,7%.

  • Здравоохранение и соцобслуживание: 469,4 тыс. человек; номинальная зарплата 328,5 тыс. тенге (+5%), реальная – -6,5%.

Промышленность

  • Численность работников: 639,2 тыс. человек

  • Номинальная зарплата: 622,3 тыс. тенге (+11%)

  • Реальная зарплата снизилась на 1,2%

Высокооплачиваемые профессии

  • Финансы и страхование (вспомогательные услуги): 1,5 млн тенге (+33,4%)

  • Морской и прибрежный транспорт: 1,3 млн тенге (+26,9%)

  • Руководители и бизнес-консультанты: 1,3 млн тенге (+9,7%)

Наименее оплачиваемые профессии

  • Рыболовство: 141,8 тыс. тенге (+9%), реальная зарплата -2,9%

  • Воспитатели дошкольных учреждений: 207,3 тыс. тенге (+7,9%, реальная -3,9%)

  • Сотрудники охранных агентств и инкассаторы: 220,5 тыс. тенге (+14,9%, реальная +2,3%)

  • Работники соцобслуживания (без проживания): 249,5 тыс. тенге (+6,9%, реальная -4,8%)

Зарплаты по регионам

  • Мангистауская область: 606,1 тыс. тенге (+6,3%, реальная -4,2%)

  • Атырауская область: 602,7 тыс. тенге (-4,5%, реальная -15,2%)

  • Алматы: 546,2 тыс. тенге (+15,9%, реальная +2,6%)

  • Астана: 569,6 тыс. тенге (+13%, реальная +0,1%)

  • Шымкент: 336,7 тыс. тенге (+8,7%, реальная -3,1%)

Низкие доходы фиксируются также в Туркестанской (288,7 тыс.), Жамбылской (308 тыс.) и Северо-Казахстанской областях (317,3 тыс.).

Медианная зарплата

Медианная зарплата за III квартал 2025 года составила 302,6 тыс. тенге, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 4,3%.

Медианная зарплата показывает, сколько получают «средние» работники: 50% получают больше, 50% — меньше.

Как рассчитываются зарплаты

  • Номинальная зарплата – сумма начисленного фонда заработной платы, деленная на численность работников и количество месяцев.

  • Реальная зарплата – номинальная с поправкой на индекс потребительских цен.

  • Медианная зарплата – значение, которое делит работников на две равные группы по доходам.

1
0
0
