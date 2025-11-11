В Казахстане снижаются зарплаты учителей и врачей

Несмотря на рост номинальной зарплаты, реальные доходы казахстанцев уменьшаются, свидетельствуют данные за III квартал 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Рост номинальных зарплат и падение реальных доходов

Фактическая численность наемных работников в Казахстане составила 3,7 млн человек. Среднемесячная номинальная зарплата достигла 429,3 тыс. тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако индекс реальной зарплаты с поправкой на инфляцию снизился на 2%, показывая, что повышение номинальных окладов не компенсирует рост цен.

Сферы с наибольшим и наименьшим доходом

Образование и здравоохранение

Образование : 1,1 млн работников; средний оклад 290,9 тыс. тенге (+7%), но реальная зарплата снизилась на 4,7% .

Здравоохранение и соцобслуживание: 469,4 тыс. человек; номинальная зарплата 328,5 тыс. тенге (+5%), реальная – -6,5%.

Промышленность

Численность работников: 639,2 тыс. человек

Номинальная зарплата: 622,3 тыс. тенге (+11%)

Реальная зарплата снизилась на 1,2%

Высокооплачиваемые профессии

Финансы и страхование (вспомогательные услуги): 1,5 млн тенге (+33,4%)

Морской и прибрежный транспорт: 1,3 млн тенге (+26,9%)

Руководители и бизнес-консультанты: 1,3 млн тенге (+9,7%)

Наименее оплачиваемые профессии

Рыболовство: 141,8 тыс. тенге (+9%), реальная зарплата -2,9%

Воспитатели дошкольных учреждений: 207,3 тыс. тенге (+7,9%, реальная -3,9%)

Сотрудники охранных агентств и инкассаторы: 220,5 тыс. тенге (+14,9%, реальная +2,3%)

Работники соцобслуживания (без проживания): 249,5 тыс. тенге (+6,9%, реальная -4,8%)

Зарплаты по регионам

Мангистауская область : 606,1 тыс. тенге (+6,3%, реальная -4,2%)

Атырауская область : 602,7 тыс. тенге (-4,5%, реальная -15,2%)

Алматы : 546,2 тыс. тенге (+15,9%, реальная +2,6%)

Астана : 569,6 тыс. тенге (+13%, реальная +0,1%)

Шымкент: 336,7 тыс. тенге (+8,7%, реальная -3,1%)

Низкие доходы фиксируются также в Туркестанской (288,7 тыс.), Жамбылской (308 тыс.) и Северо-Казахстанской областях (317,3 тыс.).

Медианная зарплата

Медианная зарплата за III квартал 2025 года составила 302,6 тыс. тенге, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 4,3%.

Медианная зарплата показывает, сколько получают «средние» работники: 50% получают больше, 50% — меньше.

Как рассчитываются зарплаты