С 2026 года без права выбора: кто из казахстанцев обязан регистрироваться как плательщик НДС

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили о ключевых изменениях в постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане. Новые правила закреплены в Налоговом кодексе, принятом 18 июля 2025 года, и вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz.