С 2026 года без права выбора: кто из казахстанцев обязан регистрироваться как плательщик НДС

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили о ключевых изменениях в постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане. Новые правила закреплены в Налоговом кодексе, принятом 18 июля 2025 года, и вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz.
Изменения направлены на упрощение налогового администрирования, повышение прозрачности и создание комфортных условий для бизнеса.
Согласно новому Налоговому кодексу, регистрация плательщика НДС теперь будет осуществляться в трех формах:
Добровольная постановка на учет
Возможна по желанию до достижения порога годового оборота.
Подходит для бизнеса, который хочет работать с НДС заранее, не дожидаясь обязательного лимита.
Обязательная постановка на учет
Применяется при годовом обороте, превышающем 10 000 МРП (около 43 млн тенге).
В этом случае налогоплательщик автоматически считается плательщиком НДС и должен соблюдать все связанные с этим обязанности.
Условная постановка на учет
Предусмотрена для иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или осуществляют онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Такая регистрация обеспечивает контроль за трансграничными операциями и корректное налогообложение иностранных поставщиков услуг.
На учет по НДС не подлежат следующие категории:
Государственные учреждения
Филиалы компаний
Лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители)
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями
Налогоплательщики, работающие по специальным налоговым режимам (СНР)
Предельный годовой оборот для СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (~2,6 млрд тенге или 4,9 млн долларов).
Это позволяет субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе, без обязательной постановки на учет по НДС.
Обязательная регистрация по НДС требуется только для компаний, работающих по общему режиму налогообложения.
Важно: с 2026 года налогоплательщики, применяющие СНР, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить право работать с НДС, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Выбор режима налогообложения необходимо уведомить налоговую службу до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенной системе, рекомендуется:
Сняться с учета по НДС до конца 2025 года
Подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года
Вводится система мониторинга налоговой регистрации.
В случае выявления нарушений налогоплательщик получает уведомление с требованием устранить нарушения в течение 30 рабочих дней.
С 2026 года принудительное снятие с учета по НДС отменяется.
Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие налогоплательщика по адресу регистрации) временно приостанавливается выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений.
Все заявления о постановке или снятии с учёта по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Электронная система позволяет ускорить процесс и минимизировать бумажную волокиту.
