18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.11.2025, 20:23

С 2026 года без права выбора: кто из казахстанцев обязан регистрироваться как плательщик НДС

Новости Казахстана 0 449

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили о ключевых изменениях в постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане. Новые правила закреплены в Налоговом кодексе, принятом 18 июля 2025 года, и вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Изменения направлены на упрощение налогового администрирования, повышение прозрачности и создание комфортных условий для бизнеса.

Новые формы постановки на учет по НДС

Согласно новому Налоговому кодексу, регистрация плательщика НДС теперь будет осуществляться в трех формах:

  1. Добровольная постановка на учет

    • Возможна по желанию до достижения порога годового оборота.

    • Подходит для бизнеса, который хочет работать с НДС заранее, не дожидаясь обязательного лимита.

  2. Обязательная постановка на учет

    • Применяется при годовом обороте, превышающем 10 000 МРП (около 43 млн тенге).

    • В этом случае налогоплательщик автоматически считается плательщиком НДС и должен соблюдать все связанные с этим обязанности.

  3. Условная постановка на учет

    • Предусмотрена для иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или осуществляют онлайн-продажи казахстанским потребителям.

    • Такая регистрация обеспечивает контроль за трансграничными операциями и корректное налогообложение иностранных поставщиков услуг.

Кто освобожден от учета по НДС

На учет по НДС не подлежат следующие категории:

  • Государственные учреждения

  • Филиалы компаний

  • Лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители)

  • Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями

  • Налогоплательщики, работающие по специальным налоговым режимам (СНР)

Особенности для малого бизнеса и СНР

  • Предельный годовой оборот для СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (~2,6 млрд тенге или 4,9 млн долларов).

  • Это позволяет субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе, без обязательной постановки на учет по НДС.

  • Обязательная регистрация по НДС требуется только для компаний, работающих по общему режиму налогообложения.

Важно: с 2026 года налогоплательщики, применяющие СНР, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить право работать с НДС, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.

Сроки уведомлений и сдачи деклараций

  • Выбор режима налогообложения необходимо уведомить налоговую службу до 1 марта 2026 года.

  • Тем, кто останется на упрощенной системе, рекомендуется:

    • Сняться с учета по НДС до конца 2025 года

    • Подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года

Новый порядок контроля и мониторинга

  • Вводится система мониторинга налоговой регистрации.

  • В случае выявления нарушений налогоплательщик получает уведомление с требованием устранить нарушения в течение 30 рабочих дней.

Изменения в принудительном снятии с учета

  • С 2026 года принудительное снятие с учета по НДС отменяется.

  • Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие налогоплательщика по адресу регистрации) временно приостанавливается выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений.

Электронная подача заявлений

Все заявления о постановке или снятии с учёта по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.

Электронная система позволяет ускорить процесс и минимизировать бумажную волокиту.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь