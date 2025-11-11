В Россию с SIM-картой — только после проверки: новые правила для казахстанцев

В России вступила в действие новая мера безопасности: временная блокировка SIM-карт, используемых после въезда в страну из-за границы. Решение связано с борьбой против беспилотников, сообщили в Министерстве цифрового развития РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: depositphotos.com

Как работает временная блокировка

Механизм затрагивает SIM-карты, подключенные к российским операторам, которые оказались на территории РФ после поездки за границу.

Основные положения:

До подтверждения личности владельца блокируются мобильный интернет и SMS.

Ограничение также действует для карт, которые не использовались более 72 часов.

Мера действует в тестовом режиме, чтобы постепенно адаптировать пользователей к новым правилам.

Как снять блокировку

Для восстановления доступа к услугам связи владелец SIM-карты должен подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник.

Доступные способы подтверждения:

Пройти простую капчу по ссылке, полученной от оператора. Позвонить в колл-центр и пройти голосовую идентификацию.

После успешного подтверждения все сервисы связи вновь становятся доступными.

Причина введения меры

SIM-карты с мобильным интернетом часто применяются для управления дронами и передачи данных с них. Временная блокировка позволяет:

выявлять подобные случаи;

повышать уровень безопасности на территории страны;

предотвращать возможные угрозы от беспилотных аппаратов.

Что важно знать казахстанцам

Эта мера не затрагивает казахстанские SIM-карты, купленные у операторов Казахстана и используемые внутри страны.

Однако блокировка может коснуться казахстанцев, которые:

используют российскую SIM-карту во время поездки в РФ;

проживают в России на постоянной основе.

В таких ситуациях мобильный интернет и SMS могут быть временно недоступны до подтверждения личности владельца карты.

Рекомендации для путешественников и дальнобойщиков

Если казахстанец регулярно посещает Россию и пользуется российской SIM-картой, важно заранее знать процедуру разблокировки, чтобы: