В Россию с SIM-картой — только после проверки: новые правила для казахстанцев

В России вступила в действие новая мера безопасности: временная блокировка SIM-карт, используемых после въезда в страну из-за границы. Решение связано с борьбой против беспилотников, сообщили в Министерстве цифрового развития РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Механизм затрагивает SIM-карты, подключенные к российским операторам, которые оказались на территории РФ после поездки за границу.
Основные положения:
До подтверждения личности владельца блокируются мобильный интернет и SMS.
Ограничение также действует для карт, которые не использовались более 72 часов.
Мера действует в тестовом режиме, чтобы постепенно адаптировать пользователей к новым правилам.
Для восстановления доступа к услугам связи владелец SIM-карты должен подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник.
Доступные способы подтверждения:
Пройти простую капчу по ссылке, полученной от оператора.
Позвонить в колл-центр и пройти голосовую идентификацию.
После успешного подтверждения все сервисы связи вновь становятся доступными.
SIM-карты с мобильным интернетом часто применяются для управления дронами и передачи данных с них. Временная блокировка позволяет:
выявлять подобные случаи;
повышать уровень безопасности на территории страны;
предотвращать возможные угрозы от беспилотных аппаратов.
Эта мера не затрагивает казахстанские SIM-карты, купленные у операторов Казахстана и используемые внутри страны.
Однако блокировка может коснуться казахстанцев, которые:
используют российскую SIM-карту во время поездки в РФ;
проживают в России на постоянной основе.
В таких ситуациях мобильный интернет и SMS могут быть временно недоступны до подтверждения личности владельца карты.
Если казахстанец регулярно посещает Россию и пользуется российской SIM-картой, важно заранее знать процедуру разблокировки, чтобы:
не остаться без связи на границе;
избежать временных неудобств во время поездки или работы на дороге.
Комментарии0 комментарий(ев)