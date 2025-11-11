18+
11.11.2025, 07:07

Не все казахстанцы могут держать кредитные карты: кто рискует остаться без денег - эксперт

Новости Казахстана

Финансовый обозреватель Айбар Олжаев в интервью Digital Business подробно объяснил, в каких случаях кредитная карта может стать полезным инструментом, а когда — превратиться в ловушку, ведущую к долгам и финансовым проблемам, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Кредитная карта: деньги сейчас, оплата потом

По словам Олжаева, при правильном использовании кредитная карта действительно удобна.

«Кредитные карты — это удобный инструмент: покупки сейчас, расчет потом. Если укладываетесь в грейс-период, проценты не платите. Банк зарабатывает на другом», — отмечает эксперт.

Что такое грейс-период?

Грейс-период — это льготное время пользования кредиткой, за которое банк не начисляет проценты. Обычно он длится от 20 до 55 дней, в зависимости от банка.

Кредитка подходит не всем

Эксперт подчеркивает, что пользоваться кредитной картой безопасно только людям, которые умеют контролировать свои доходы и расходы.

«Для этого нужна высокая финансовая дисциплина и опыт обращения с кредитками. Кредитные лимиты дают уверенность и кредитное плечо, но использовать карту стоит только если вы точно знаете, что сможете погасить задолженность в установленный срок», — объясняет Олжаев.

Иными словами, у вас должен быть надежный финансовый источник, который позволит закрыть кредитный лимит вовремя.

Как правильно использовать беспроцентный лимит

Олжаев советует пользоваться кредиткой в рамках льготного периода:

  • Беспроцентные лимиты — это безопасный способ использовать кредит без переплат.

  • Оптимально использовать карту, если у вас есть стабильная работа и доход, который поступит вовремя.

  • Кредитка особенно полезна, когда срочно нужны деньги за несколько дней до зарплаты — при этом задолженность можно сразу погасить после получения дохода.

«В таких ситуациях кредитная карта — лучший выход», — уточняет эксперт.

Опасности и обратная сторона

Однако кредитная карта может стать источником проблем, если человек не умеет контролировать расходы:

  • Превышение лимита ведет к высоким процентам и финансовым трудностям.

  • Карта создает иллюзию постоянного дохода, но долг рано или поздно придется погасить.

  • Если средства от зарплаты не хватает для полного погашения, начинают накапливаться долги.

«Если вы дисциплинированы — карты безопасны. Если же доход нестабилен и возникают непредвиденные расходы — лучше отказаться от кредитки», — заключил Олжаев.

