11.11.2025, 07:37

Грядет аудит века: Казахстанская Высшая палата планирует рекордные проверки

Новости Казахстана 0 1 529

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихана Смаилова, который доложил о результатах работы ведомства за первые девять месяцев 2025 года и представил планы на 2026 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: startups.co.uk
Фото: startups.co.uk

Итоги работы Высшей аудиторской палаты в 2025 году

По словам Алихана Смаилова, за январь-сентябрь 2025 года государственные аудиторы провели 18 крупных проверок, охватив финансовые потоки на сумму 32 триллиона тенге. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года эта сумма была 22,8 триллиона тенге меньше, что свидетельствует о значительном расширении контроля.

Финансовые результаты и меры реагирования

  • Государству удалось возместить 112 миллиардов тенге, недополученных из-за выявленных нарушений.

  • Для устранения проблем и предотвращения подобных нарушений в будущем ведомство направило 96 рекомендаций и около 800 предписаний, обязательных к исполнению аудируемыми объектами.

  • 42 материала по результатам проверок были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Цифровизация аудиторской деятельности

С целью повышения эффективности работы ВАП внедрена информационная система, автоматизирующая все этапы аудиторских проверок — от планирования до составления отчетов. Это позволило ускорить процесс выявления нарушений и повысить прозрачность деятельности ведомства.

Планы Высшей аудиторской палаты на 2026 год

На следующий год в ВАП запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок. Основное внимание будет уделено следующим сферам:

  • Поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции.

  • Привлечение инвестиций в экономику страны.

  • Развитие автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры.

  • Контроль деятельности крупных государственных компаний, таких как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта».

  • Аудит работы КУИС МВД (Контрольно-учетные информационные системы Министерства внутренних дел).

  • Проверка исполнения государственной информационной политики и других стратегических направлений.

Значение планируемых проверок

Расширение аудиторских проверок позволит:

  • Снизить финансовые потери государства за счет своевременного выявления нарушений.

  • Повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур.

  • Обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств в стратегически важных сферах экономики.

По словам Алихана Смаилова, усилия ВАП направлены на то, чтобы каждая проверка не только выявляла нарушения, но и способствовала устойчивому развитию государственных институтов и повышению доверия общества к системе управления финансами страны.

1
1
0
