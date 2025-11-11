Грядет аудит века: Казахстанская Высшая палата планирует рекордные проверки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихана Смаилова, который доложил о результатах работы ведомства за первые девять месяцев 2025 года и представил планы на 2026 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Итоги работы Высшей аудиторской палаты в 2025 году

По словам Алихана Смаилова, за январь-сентябрь 2025 года государственные аудиторы провели 18 крупных проверок, охватив финансовые потоки на сумму 32 триллиона тенге. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года эта сумма была 22,8 триллиона тенге меньше, что свидетельствует о значительном расширении контроля.

Финансовые результаты и меры реагирования

Государству удалось возместить 112 миллиардов тенге , недополученных из-за выявленных нарушений.

Для устранения проблем и предотвращения подобных нарушений в будущем ведомство направило 96 рекомендаций и около 800 предписаний , обязательных к исполнению аудируемыми объектами.

42 материала по результатам проверок были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Цифровизация аудиторской деятельности

С целью повышения эффективности работы ВАП внедрена информационная система, автоматизирующая все этапы аудиторских проверок — от планирования до составления отчетов. Это позволило ускорить процесс выявления нарушений и повысить прозрачность деятельности ведомства.

Планы Высшей аудиторской палаты на 2026 год

На следующий год в ВАП запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок. Основное внимание будет уделено следующим сферам:

Поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции .

Привлечение инвестиций в экономику страны.

Развитие автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры.

Контроль деятельности крупных государственных компаний, таких как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта» .

Аудит работы КУИС МВД (Контрольно-учетные информационные системы Министерства внутренних дел).

Проверка исполнения государственной информационной политики и других стратегических направлений.

Значение планируемых проверок

Расширение аудиторских проверок позволит:

Снизить финансовые потери государства за счет своевременного выявления нарушений.

Повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур .

Обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств в стратегически важных сферах экономики.

По словам Алихана Смаилова, усилия ВАП направлены на то, чтобы каждая проверка не только выявляла нарушения, но и способствовала устойчивому развитию государственных институтов и повышению доверия общества к системе управления финансами страны.