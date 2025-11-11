Почему диабет убрали из социально значимых заболеваний и что изменится для казахстанцев: объяснение Минздрава

Министерство здравоохранения Казахстана утвердило обновленный перечень социально значимых заболеваний. Из него исключили сразу несколько распространенных диагнозов, включая сахарный диабет. Корреспондент TengriHealth выяснила, чем руководствовались в ведомстве при принятии этого решения и что изменится для пациентов, сообщает Lada.kz.

Фото: daizuoxin / Getty Images

Какие изменения вступят в силу с 2026 года

6 ноября Минздрав опубликовал обновленный приказ «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний», который начнет действовать с 1 января 2026 года.

В новом перечне исключены следующие заболевания:

Сахарный диабет;

Детский церебральный паралич (ДЦП);

Ревматизм;

Системные поражения соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит, синдром Шегрена).

При этом в список добавлены:

Инсульты в первый год после перенесенного заболевания;

Эпилепсия.



Министерство подчеркнуло, что гарантии медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями, ранее считавшимися социально значимыми, сохраняются.

Что меняется для незастрахованных пациентов

Гульнар Кулкаева, председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, объяснила, что ключевым фактором при пересмотре перечня стала постепенная переход на страховую модель здравоохранения.

94% пациентов с хроническими заболеваниями уже застрахованы и будут продолжать получать медуслуги вне зависимости от изменения перечня.

Пациенты с хроническими болезнями, не включенными в социально значимые, смогут получить полный объем помощи только при наличии страховки ОСМС . Без страховки доступ будет ограничен.

Например, лечение сахарного диабета второго типа обходится государству от 618 тысяч до 6,5 млн тенге в год, тогда как ежегодные взносы самозанятых составляют всего 51 тысячу тенге.

Для людей с инвалидностью или официальным статусом безработного государство продолжает оплачивать взносы. Тем, кто работает и не имеет льгот, взносы в фонд ОСМС должен делать работодатель.

Логика исключения и сохранения заболеваний

Министерство здравоохранения объясняет различие между социально значимыми и хроническими заболеваниями следующим образом:

Социально опасные заболевания – угрожают окружающим или требуют длительной реабилитации. В перечне остались: Туберкулез;

ВИЧ-инфекция;

Психиатрические и наркологические болезни;

Орфанные заболевания;

Злокачественные новообразования;

Острый инфаркт миокарда (в первые 6 месяцев);

Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт в первый год). Хронические, управляемые заболевания, такие как сахарный диабет или системная красная волчанка, исключены, потому что: Пациент может контролировать состояние изменением образа жизни;

Большинство пациентов уже застрахованы;

Финансовая нагрузка на фонд медстрахования при массовом лечении таких болезней высока. Особенности включения эпилепсии: Длительное заболевание с возможными приступами;

Требует постоянного наблюдения и может приводить к временной нетрудоспособности;

Обеспечивает стабильное лекарственное сопровождение для 94 тысяч пациентов, включая 31 тысячу детей.

Финансовый аспект и переход к страховой модели

На данный момент 70% медицинских услуг входят в гарантированный объем бесплатной медпомощи (ГОБМП), а 30% – в ОСМС .

С 1 января 2027 года соотношение изменится: 30% услуг останется в ГОБМП, а 70% перейдут в ОСМС .

Объем медицинской помощи не сокращается, но незастрахованные пациенты должны будут платить самостоятельно, если не входят в льготные категории.

Минздрав утверждает, что большинство пациентов застрахованы, поэтому риски осложнений минимальны, однако ведется работа по убеждению пациентов страховаться добровольно.

Эпилепсия и инсульт: ключевые добавления

Эпилепсия:

Пациенты получают своевременную, бесплатную и квалифицированную медицинскую помощь;

Обеспечивается стабильное лекарственное сопровождение (14 препаратов на 4 млрд тенге).

Инсульт:

Включен для обеспечения реабилитации и динамического наблюдения в первые 12 месяцев;

Предоставляется медикаментозное лечение в критический период восстановления;

Снижает риск повторных сосудистых нарушений и инвалидизации.

Реакция общества и дальнейшие шаги

В конце лета 2025 года Минздрав сообщил о переводе диабета в пакет ОСМС, что вызвало волну возмущения среди пациентов. Люди опасались, что останутся без поддержки государства. Сейчас ведомство официально исключило диабет из перечня социально значимых заболеваний, при этом гарантии медицинской помощи сохраняются для всех застрахованных пациентов.

Министерство продолжает объяснять населению необходимость перехода к страховой модели и принцип солидарной ответственности государства и пациента.