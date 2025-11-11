Дружба без границ: Токаев о прочной связи народов Казахстана и России

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией, назвав его "путеводной звездой для наших народов". В своей авторской статье для "Российской газеты" глава государства подробно рассказал о многолетних связях двух стран и их роли в обеспечении стабильности в Евразии, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Исторические корни партнерства

Касым-Жомарт Токаев отметил, что дружба между Казахстаном и Россией имеет глубокие исторические корни. Эти связи формировались веками и стали прочной основой для совместного развития, культурного обмена и укрепления доверия между народами.

Президент подчеркнул, что Казахстан всегда ценил партнерство с Россией как стратегически важное, направленное на сохранение мира и стабильности в регионе.

Современное сотрудничество

В статье особое внимание уделено современным направлениям сотрудничества:

Экономика и торговля – тесная интеграция рынков, взаимовыгодные инвестиционные проекты, рост товарооборота.

Наука и технологии – совместные научные исследования, образовательные программы, обмен опытом между университетами и исследовательскими центрами.

Культура и гуманитарная сфера – совместные культурные проекты, фестивали, поддержка языков и традиций.

Президент Токаев подчеркнул, что все эти направления помогают укреплять связи между народами и формировать позитивный имидж обеих стран на международной арене.

Геополитическая роль дружбы

Глава государства отметил, что стратегическое партнерство Казахстана и России играет ключевую роль в обеспечении стабильности в Евразии. Дружба двух стран служит ориентиром для других государств региона и помогает находить конструктивные решения в сложных международных ситуациях.

Путь к будущему

В заключение своей статьи Токаев подчеркнул:

"Вечная дружба наших народов — это путеводная звезда, которая будет освещать путь для будущих поколений. Мы обязаны сохранять и развивать эти отношения, опираясь на уважение, доверие и общие ценности."

Президент выразил уверенность, что партнерство Казахстана и России продолжит укрепляться, а совместные инициативы будут способствовать процветанию обеих стран и стабильности в регионе.