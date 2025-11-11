Почему русский язык — больше, чем слова: взгляд Президента Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о значимости русского языка в стране, отметив его особое место в культурной, образовательной и социальной жизни казахстанского общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: akorda.kz

Многоязычие как стратегическое преимущество

В своей авторской статье в «Российской газете» Токаев подчеркнул важность языкового разнообразия:

«Всегда считал, что языковое многообразие – наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур».

По словам президента, русский язык не просто используется в повседневной жизни, но и является неотъемлемой частью социально-политической, научно-образовательной и духовной сферы. Его поддержка рассматривается как элемент гуманитарного взаимодействия, укрепляющего диалог и доверие между народами.

Инициатива Международной организации по русскому языку

Особое внимание Токаев уделил созданию Международной организации по русскому языку. Президент назвал это инициативой, направленной на системное развитие и популяризацию языка на глобальном уровне, а также на укрепление культурных и образовательных связей между странами.

Молодежь и многоязычное образование

Президент Казахстана также отметил значимость владения несколькими языками для молодых людей:

«Молодежь Казахстана должна владеть казахским, русским, а также английским, китайским и другими языками. Это важное условие успеха в глобальном мире».

По мнению Токаева, многоязычие открывает новые возможности для молодежи и способствует интеграции Казахстана в международное образовательное и научное пространство.

Стратегическое партнерство с Россией

В статье особое место заняли отношения Казахстана и России. Президент подчеркнул их живую динамику, отсутствие формальной рутинности и способность адаптироваться к современным вызовам:

«Евразия нуждается в надежных точках опоры – в союзничестве, которое не подвержено конъюнктуре, а питается общим смыслом и единой судьбой».

Токаев отметил, что народы двух стран ориентированы на будущее, сохраняя при этом верность историческим и духовным корням, что делает стратегическое партнерство устойчивым и продуктивным.

Декларация о всеобъемлющем партнерстве

Ранее КазТАГ сообщал, что в рамках государственного визита Токаева в Россию ожидается подписание совместной декларации с президентом России Владимиром Путиным. Документ будет посвящен расширению стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, укреплению экономических, культурных и гуманитарных связей.