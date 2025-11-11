18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 10:05

Почему русский язык — больше, чем слова: взгляд Президента Казахстана

Новости Казахстана 0 1 157

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о значимости русского языка в стране, отметив его особое место в культурной, образовательной и социальной жизни казахстанского общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

Многоязычие как стратегическое преимущество

В своей авторской статье в «Российской газете» Токаев подчеркнул важность языкового разнообразия:

«Всегда считал, что языковое многообразие – наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур».

По словам президента, русский язык не просто используется в повседневной жизни, но и является неотъемлемой частью социально-политической, научно-образовательной и духовной сферы. Его поддержка рассматривается как элемент гуманитарного взаимодействия, укрепляющего диалог и доверие между народами.

Инициатива Международной организации по русскому языку

Особое внимание Токаев уделил созданию Международной организации по русскому языку. Президент назвал это инициативой, направленной на системное развитие и популяризацию языка на глобальном уровне, а также на укрепление культурных и образовательных связей между странами.

Молодежь и многоязычное образование

Президент Казахстана также отметил значимость владения несколькими языками для молодых людей:

«Молодежь Казахстана должна владеть казахским, русским, а также английским, китайским и другими языками. Это важное условие успеха в глобальном мире».

По мнению Токаева, многоязычие открывает новые возможности для молодежи и способствует интеграции Казахстана в международное образовательное и научное пространство.

Стратегическое партнерство с Россией

В статье особое место заняли отношения Казахстана и России. Президент подчеркнул их живую динамику, отсутствие формальной рутинности и способность адаптироваться к современным вызовам:

«Евразия нуждается в надежных точках опоры – в союзничестве, которое не подвержено конъюнктуре, а питается общим смыслом и единой судьбой».

Токаев отметил, что народы двух стран ориентированы на будущее, сохраняя при этом верность историческим и духовным корням, что делает стратегическое партнерство устойчивым и продуктивным.

Декларация о всеобъемлющем партнерстве

Ранее КазТАГ сообщал, что в рамках государственного визита Токаева в Россию ожидается подписание совместной декларации с президентом России Владимиром Путиным. Документ будет посвящен расширению стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, укреплению экономических, культурных и гуманитарных связей.

9
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь