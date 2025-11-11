18+
11.11.2025, 10:40

Новые месторождения золота и меди обнаружены в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане выявлены новые месторождения золота, меди, марганца и фосфоритов, сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на заседание правительства. О результатах геологоразведочных работ рассказал вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Oat_Phawat / istockphoto.com
Фото: Oat_Phawat / istockphoto.com

Пять новых месторождений поставлены на учет

Иран Шархан сообщил, что по итогам проведённых геологоразведочных исследований впервые были официально зарегистрированы пять месторождений:

  • Кок-Жон (участок Болаттобе)

  • Алтын-Шоко

  • Самомбет

  • Студенческий

  • Такыр-Кальджир

По его данным, общий прирост запасов составил:

  • Золото – около 98 тонн

  • Медь – 36 тысяч тонн

  • Марганец – 11 миллионов тонн

  • Фосфориты – свыше 1,3 миллиона тонн

Эти результаты подчеркивают рост геологического потенциала страны и открывают новые возможности для горнодобывающей отрасли.

Перспективные участки 2024 года

В 2024 году Министерство промышленности и строительства выделило 38 перспективных участков для изучения различных полезных ископаемых, включая:

  • Редкоземельные металлы

  • Цветные металлы

  • Благородные металлы

Особое внимание было уделено участку Куйректыколь в Карагандинской области, где подтверждены промышленно значимые содержания редкоземельных металлов, что делает его важным объектом для будущих разработок.

Значение открытий для экономики

Открытие новых месторождений золота и меди имеет стратегическое значение для Казахстана:

  • Увеличение запасов драгоценных металлов и промышленного сырья

  • Потенциал для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор

  • Создание новых рабочих мест и развитие региональной экономики

  • Укрепление экспортного потенциала страны

Эти открытия подтверждают растущую роль Казахстана как одного из ведущих производителей минеральных ресурсов в регионе.

1
0
1
