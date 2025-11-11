Новые месторождения золота и меди обнаружены в Казахстане

В Казахстане выявлены новые месторождения золота, меди, марганца и фосфоритов, сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на заседание правительства. О результатах геологоразведочных работ рассказал вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Иран Шархан сообщил, что по итогам проведённых геологоразведочных исследований впервые были официально зарегистрированы пять месторождений:
Кок-Жон (участок Болаттобе)
Алтын-Шоко
Самомбет
Студенческий
Такыр-Кальджир
По его данным, общий прирост запасов составил:
Золото – около 98 тонн
Медь – 36 тысяч тонн
Марганец – 11 миллионов тонн
Фосфориты – свыше 1,3 миллиона тонн
Эти результаты подчеркивают рост геологического потенциала страны и открывают новые возможности для горнодобывающей отрасли.
В 2024 году Министерство промышленности и строительства выделило 38 перспективных участков для изучения различных полезных ископаемых, включая:
Редкоземельные металлы
Цветные металлы
Благородные металлы
Особое внимание было уделено участку Куйректыколь в Карагандинской области, где подтверждены промышленно значимые содержания редкоземельных металлов, что делает его важным объектом для будущих разработок.
Открытие новых месторождений золота и меди имеет стратегическое значение для Казахстана:
Увеличение запасов драгоценных металлов и промышленного сырья
Потенциал для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор
Создание новых рабочих мест и развитие региональной экономики
Укрепление экспортного потенциала страны
Эти открытия подтверждают растущую роль Казахстана как одного из ведущих производителей минеральных ресурсов в регионе.
Комментарии0 комментарий(ев)