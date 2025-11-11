В Талгаре вынесли приговор Хасану Касымбаеву

В Талгарском районном суде Алматинской области огласили приговор Хасану Касымбаеву, которого СМИ называют лидером ОПГ «Хуторские». Суд признал его виновным по нескольким тяжким статьям и назначил длительное лишение свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Суд постановил, что Касымбаев виновен в:
похищении человека;
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
вымогательстве.
По совокупности обвинений подсудимому назначено 12 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Кроме Касымбаева, по делу проходили ещё пятеро обвиняемых. Их приговорили к следующим срокам:
Р. А. – 20 лет;
С. А. – 8,5 года;
М. К. – 12 лет;
Д. А. – 8 лет;
Н. С. – 22 года.
Во время последнего слова Касымбаев настаивал на своей невиновности и утверждал, что дело против него сфабриковано. Он просил оправдать его за отсутствием состава преступления, однако суд признал его доводы несостоятельными.
Прокурор Ерлан Куланбаев ранее запрашивал для Касымбаева 15 лет лишения свободы, а для остальных обвиняемых – от 9 до 22 лет.
По материалам дела, летом 2021 года подсудимые напали на бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова. Его избили и вывезли за пределы села Кендала. Поводом для нападения стало высказывание Алимова: «Касымбаев мне не авторитет». Согласно версии обвинения, Касымбаев решил наказать Алимова и привлёк к этому соратников.
Трое участников – С. А., Д. А. и М. К. – были осуждены за хулиганство в 2021 году. Позже дело возобновили, добавив ещё двух обвиняемых – Р. А. и Н. С. В ноябре 2024 года шестым фигурантом стал Хасана Касымбаев.
Другой эпизод касается вымогательства. Касымбаев с соратниками требовали у предпринимателя Арипжана Тажиева деньги за работу его аптеки. Потерпевшего избили до потери сознания и потребовали один миллион тенге.
В Талгаре Касымбаева называют главой ОПГ «Хуторские». Особый интерес к нему возник после громкого убийства 16-летнего Шерзата Полата (Болата). Общественность предположила, что подозреваемые в убийстве подростка связаны с «Хуторской бандой», которая якобы несколько лет держит город в страхе.
Однако существование такой ОПГ не доказано. Представители МВД и прокуратуры опровергли эту информацию ещё в 2024 году. Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов заявлял: «Как такового ОПГ «Хуторские» у нас нет на учёте».
Тем не менее, Касымбаева арестовали 5 ноября 2024 года, хотя статью о создании и руководстве ОПГ ему не предъявляли. По данным прокуратуры Алматинской области, расследование по делу Касымбаева и других фигурантов завершили 28 марта 2025 года.
