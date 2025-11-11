В Талгаре вынесли приговор Хасану Касымбаеву

В Талгарском районном суде Алматинской области огласили приговор Хасану Касымбаеву, которого СМИ называют лидером ОПГ «Хуторские». Суд признал его виновным по нескольким тяжким статьям и назначил длительное лишение свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Приговор и сроки наказания

Суд постановил, что Касымбаев виновен в:

похищении человека;

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;

вымогательстве.

По совокупности обвинений подсудимому назначено 12 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Кроме Касымбаева, по делу проходили ещё пятеро обвиняемых. Их приговорили к следующим срокам:

Р. А. – 20 лет;

С. А. – 8,5 года;

М. К. – 12 лет;

Д. А. – 8 лет;

Н. С. – 22 года.

Во время последнего слова Касымбаев настаивал на своей невиновности и утверждал, что дело против него сфабриковано. Он просил оправдать его за отсутствием состава преступления, однако суд признал его доводы несостоятельными.

Суть обвинений

Прокурор Ерлан Куланбаев ранее запрашивал для Касымбаева 15 лет лишения свободы, а для остальных обвиняемых – от 9 до 22 лет.

По материалам дела, летом 2021 года подсудимые напали на бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова. Его избили и вывезли за пределы села Кендала. Поводом для нападения стало высказывание Алимова: «Касымбаев мне не авторитет». Согласно версии обвинения, Касымбаев решил наказать Алимова и привлёк к этому соратников.

Трое участников – С. А., Д. А. и М. К. – были осуждены за хулиганство в 2021 году. Позже дело возобновили, добавив ещё двух обвиняемых – Р. А. и Н. С. В ноябре 2024 года шестым фигурантом стал Хасана Касымбаев.

Другой эпизод касается вымогательства. Касымбаев с соратниками требовали у предпринимателя Арипжана Тажиева деньги за работу его аптеки. Потерпевшего избили до потери сознания и потребовали один миллион тенге.

Кто такой Хасан Касымбаев

В Талгаре Касымбаева называют главой ОПГ «Хуторские». Особый интерес к нему возник после громкого убийства 16-летнего Шерзата Полата (Болата). Общественность предположила, что подозреваемые в убийстве подростка связаны с «Хуторской бандой», которая якобы несколько лет держит город в страхе.

Однако существование такой ОПГ не доказано. Представители МВД и прокуратуры опровергли эту информацию ещё в 2024 году. Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов заявлял: «Как такового ОПГ «Хуторские» у нас нет на учёте».

Тем не менее, Касымбаева арестовали 5 ноября 2024 года, хотя статью о создании и руководстве ОПГ ему не предъявляли. По данным прокуратуры Алматинской области, расследование по делу Касымбаева и других фигурантов завершили 28 марта 2025 года.