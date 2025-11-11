Пенсионная катастрофа Казахстана: как государство разоряет собственных граждан

Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов заявил, что предложенная модель «4+1» не способна обеспечить казахстанцев адекватными пенсиями, пока не будет устранён механизм досрочного изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: businessinsider.com

Модель «4+1» не решает фундаментальных проблем

В октябре 2025 года ЕНПФ опубликовал актуарный отчёт за прошлый год, включающий предложения группы казахстанских экспертов по модели «4+1». По словам Темирханова, идея не новая — ей уже полтора года.

Он отметил, что Halyk Finance ещё в июле 2024 года высказывал негативное мнение по этим рекомендациям, поскольку они не устраняют ключевые проблемы пенсионной системы. Одной из главных сложностей стало разрешение досрочного снятия пенсионных накоплений для покупки жилья и лечения, введённое в 2021 году.

Пенсии остаются крайне низкими

Эксперт подчеркнул, что пенсионная система Казахстана не обеспечивает адекватное замещение трудового дохода на старости.

«В развитых странах коэффициент замещения трудовых доходов пенсионными выплатами достигает 60–70%. В Казахстане же после 40 лет работы пенсия в ЕНПФ составит лишь 10–15% от зарплаты», — пояснил Темирханов.

Пример: при зарплате 1 млн тенге казахстанец будет получать на пенсии около 650 тыс. тенге для комфортного существования. В то же время текущие правила досрочного снятия накоплений снижают выплаты до уровня крайне низкого дохода.

Модель «4+1» теряет смысл

По словам эксперта, рекомендации модели «4+1» не учитывают влияние досрочных изъятий средств.

«Работник получает больше на накопительный счёт, но снимает деньги раньше — на жильё и лечение. В итоге в старости адекватной пенсии нет», — отметил Темирханов.

Он добавил, что ЕНПФ и эксперты не признают прямой ошибки власти, разрешившей досрочные снятия, хотя это является ключевой проблемой.

Другие вызовы пенсионной системы

Нагрузка на бюджет

Будущие выплаты из ЕНПФ не удовлетворят работников, чьи взносы государство использовало для обеспечения пенсий. Это может вызвать социальное напряжение. Финансовая нестабильность

Пенсионная система Казахстана сильно зависит от бюджетных поступлений, особенно от доходов от нефти. Падение цен может снизить средства на выплату пенсий. Низкая доходность инвестиционного портфеля

Темирханов отметил, что для повышения доходности пенсионных активов необходимо улучшить инвестиционную стратегию и развивать фондовый рынок.

Необходимость нового документа

Эксперт подчеркнул необходимость срочной разработки нового нормативного документа. Действующая «Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года» устарела и не соответствует лучшей мировой практике.

«Сегодня речь идёт не о модернизации, а о возвращении пенсионной системе её первоначального смысла», — заявил Темирханов.

Три шага для адекватных пенсий

Чтобы выплаты из ЕНПФ стали адекватными, эксперт предлагает выполнить три условия:

Запретить досрочные изъятия пенсионных накоплений на жильё и другие цели. Переделать 5% новых взносов из условно-накопительных в полностью накопительные. Использовать более доходные инвестиционные стратегии и развивать фондовый рынок страны.

Таким образом, реформы без ограничения досрочных изъятий и улучшения доходности фонда не смогут обеспечить казахстанцев достойными пенсиями.