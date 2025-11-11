18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.11.2025, 12:21

В Казахстане создан стабилизационный фонд лекарств на 21 млрд тенге

Новости Казахстана

Министерство здравоохранения сформировало неснижаемый запас жизненно важных препаратов для предотвращения дефицита, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Фото: freepik

В Казахстане создан стабилизационный фонд жизненно необходимых лекарств на сумму 21 млрд тенге, сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

По его словам, в последнее время министерство получало обращения от граждан о нехватке ряда важных медикаментов. Чтобы избежать перебоев в будущем, было принято решение сформировать специальный резерв через «СК-Фармацию», который обеспечит постоянный запас жизненно необходимых препаратов, прежде всего — для лечения социально значимых заболеваний.

Экономия и перераспределение средств

В ходе совершенствования механизма закупок медикаментов ведомству удалось сэкономить около 70 млрд тенге. Эти средства направлены на дополнительное приобретение востребованных лекарств, что позволило повысить устойчивость системы здравоохранения.

Муратов отметил, что благодаря оптимизации процедур закупа министерство добилось большей прозрачности и оперативности в снабжении аптечных сетей и медицинских учреждений.

Расширение аптечной сети и контроль за запасами

Одновременно с формированием стабфонда в регионах продолжается расширение аптечной сети, а также внедряется система перераспределения запасов между регионами, что позволяет быстрее реагировать на локальные потребности.

«В настоящее время особого дефицита нет, все работы проводятся в плановом режиме», — подчеркнул вице-министр.

Рост доли отечественных препаратов

По данным Минздрава, в Казахстане зарегистрировано около 20,4 тыс. лекарственных средств и медицинских изделий, из которых более 15% — отечественного производства.

В списке жизненно важных препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, доля казахстанских лекарств достигает 37%, что свидетельствует о постепенном росте локализации фармацевтического рынка.

Новый этап регистрации лекарств по стандартам ЕАЭС

В 2025 году Казахстан активно внедряет регистрацию лекарственных средств по процедурам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это позволит увеличить количество зарегистрированных препаратов на 60%, подчеркнул Муратов. Из них свыше 300 наименований будут произведены в Казахстане.

Такой шаг направлен на повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтики и обеспечение населения современными, доступными препаратами.

Контекст: экспорт и ценообразование

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил экспорт лекарственных средств, расширяя поставки на зарубежные рынки.

Кроме того, эксперты анализировали изменения в ценах на медикаменты и медицинские услуги, которые остаются одной из ключевых тем в сфере здравоохранения страны.

