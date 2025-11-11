Будущее Казахстана в одном приложении: Beeline планирует запуск такси и доставку

Международная телеком-группа VEON, владеющая Beeline, объявила о планах расширения бизнеса в Казахстане. По информации Bloomberg , именно казахстанский рынок станет первой площадкой для пилотного запуска нового направления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: behance.net

Для VEON Казахстан — это не просто рынок мобильной связи. На фоне деятельности компании в Пакистане, Украине и других странах регион Центральной Азии рассматривается как стратегический узел:

«Мы видим наш рынок не только как телеком, но и как финансовые услуги, развлечения, образование и здравоохранение. Мы хотим быть номером один или два в каждом из этих ключевых направлений», — заявил генеральный директор VEON Каан Терзиоглу.

Сейчас на цифровые услуги приходится всего около 18 % выручки VEON. Компания планирует увеличить этот показатель до 50 % в течение трех лет, и запуск такси и доставки — один из первых шагов к этой цели.

Пилотный проект: такси и доставка прямо в приложении

Суть нововведения для пользователей очевидна: привычное приложение Beeline может превратиться в универсальный сервис. Открыли приложение — проверили баланс и тариф; хотите вызвать такси или курьера — всего несколько касаний, и услуга готова.

Это сулит значительные изменения для казахстанского рынка:

Конкуренция усилится. Рынок такси и доставки до сих пор делили Yandex и финтех-экосистема Kaspi.kz. Появление VEON может изменить условия игры.

Водители и курьеры получат новые возможности, в том числе интеграцию с финансовыми сервисами Beeline и измененные комиссии.

Пользователи выиграют единый интерфейс для связи, платежей и транспорта.

Таким образом, появление сервиса Beeline способно стать заметным фактором цифровой трансформации города и региона.

Цифровая экосистема выходит за пределы мобильной связи

Запуск такси и доставки — лишь часть глобальной стратегии VEON в Казахстане. Уже в ноябре 2025 года компания анонсировала партнерство со Starlink для предоставления спутниковой связи в удаленных районах страны.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев отметил:

«Возможность отправить сообщение из зоны без сотовой связи, но с прямым соединением со спутником, без модемов и дополнительных устройств, — это настоящий технологический прорыв».

Таким образом, новые сервисы Beeline будут интегрированы в широкую цифровую инфраструктуру, объединяя связь, транспорт, финансовые услуги и онлайн-платформы.

Преимущества для экономики и пользователей

Миллионы абонентов Beeline становятся потенциальными клиентами сразу нескольких сервисов компании. Для страны это означает:

Стимул к цифровизации и рост конкуренции на рынке сервисов.

Создание рабочих мест для водителей, курьеров и специалистов цифровых платформ.

Развитие новых бизнес-моделей для операторов связи, снижение зависимости от классической телеком-модели.

Для VEON это шанс укрепить позиции на рынке и создать полноценную цифровую экосистему, где мобильная связь лишь одна из составляющих.

Что дальше: пилот и возможные сценарии

Проект не появится мгновенно. Пилотный запуск потребует:

Согласования с регуляторами

Адаптации к местным условиям

Инвестиций и маркетингового продвижения

VEON рассматривает два пути выхода на рынок: через покупку существующего локального сервиса или создание собственного решения с нуля.

Одно ясно точно: запуск сервиса такси и доставки Beeline в Казахстане может стать началом новой эры для цифровых услуг в стране.