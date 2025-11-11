18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 12:40

Будущее Казахстана в одном приложении: Beeline планирует запуск такси и доставку

Новости Казахстана 0 827

Международная телеком-группа VEON, владеющая Beeline, объявила о планах расширения бизнеса в Казахстане. По информации Bloomberg, именно казахстанский рынок станет первой площадкой для пилотного запуска нового направления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: behance.net
Фото: behance.net

Для VEON Казахстан — это не просто рынок мобильной связи. На фоне деятельности компании в Пакистане, Украине и других странах регион Центральной Азии рассматривается как стратегический узел:

«Мы видим наш рынок не только как телеком, но и как финансовые услуги, развлечения, образование и здравоохранение. Мы хотим быть номером один или два в каждом из этих ключевых направлений», — заявил генеральный директор VEON Каан Терзиоглу.

Сейчас на цифровые услуги приходится всего около 18 % выручки VEON. Компания планирует увеличить этот показатель до 50 % в течение трех лет, и запуск такси и доставки — один из первых шагов к этой цели.

Пилотный проект: такси и доставка прямо в приложении

Суть нововведения для пользователей очевидна: привычное приложение Beeline может превратиться в универсальный сервис. Открыли приложение — проверили баланс и тариф; хотите вызвать такси или курьера — всего несколько касаний, и услуга готова.

Это сулит значительные изменения для казахстанского рынка:

  • Конкуренция усилится. Рынок такси и доставки до сих пор делили Yandex и финтех-экосистема Kaspi.kz. Появление VEON может изменить условия игры.

  • Водители и курьеры получат новые возможности, в том числе интеграцию с финансовыми сервисами Beeline и измененные комиссии.

  • Пользователи выиграют единый интерфейс для связи, платежей и транспорта.

Таким образом, появление сервиса Beeline способно стать заметным фактором цифровой трансформации города и региона.

Цифровая экосистема выходит за пределы мобильной связи

Запуск такси и доставки — лишь часть глобальной стратегии VEON в Казахстане. Уже в ноябре 2025 года компания анонсировала партнерство со Starlink для предоставления спутниковой связи в удаленных районах страны.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев отметил:

«Возможность отправить сообщение из зоны без сотовой связи, но с прямым соединением со спутником, без модемов и дополнительных устройств, — это настоящий технологический прорыв».

Таким образом, новые сервисы Beeline будут интегрированы в широкую цифровую инфраструктуру, объединяя связь, транспорт, финансовые услуги и онлайн-платформы.

Преимущества для экономики и пользователей

Миллионы абонентов Beeline становятся потенциальными клиентами сразу нескольких сервисов компании. Для страны это означает:

  • Стимул к цифровизации и рост конкуренции на рынке сервисов.

  • Создание рабочих мест для водителей, курьеров и специалистов цифровых платформ.

  • Развитие новых бизнес-моделей для операторов связи, снижение зависимости от классической телеком-модели.

Для VEON это шанс укрепить позиции на рынке и создать полноценную цифровую экосистему, где мобильная связь лишь одна из составляющих.

Что дальше: пилот и возможные сценарии

Проект не появится мгновенно. Пилотный запуск потребует:

  • Согласования с регуляторами

  • Адаптации к местным условиям

  • Инвестиций и маркетингового продвижения

VEON рассматривает два пути выхода на рынок: через покупку существующего локального сервиса или создание собственного решения с нуля.

Одно ясно точно: запуск сервиса такси и доставки Beeline в Казахстане может стать началом новой эры для цифровых услуг в стране.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь