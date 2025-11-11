18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.11.2025, 13:20

Сын, дочь или жена? Как владельцы бизнес-империй Казахстана выбирают преемников

Новости Казахстана

Большинство крупных бизнесменов Казахстана сталкиваются с ключевым вопросом — как правильно передать свое дело следующему поколению. Основатель Family Capital Institute Ермек Рустембек-улы поделился практикой работы с семьями, где нужно не только юридически оформить наследство, но и сохранить бизнес, ценности и социальные связи семьи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Ермек Рустембек-улы. Фото: © Андрей Лунин
Ермек Рустембек-улы. Фото: © Андрей Лунин

Семейная конституция: как 18 человек учились делить активы

«Однажды мы работали с семьей из 18 человек: отец-патриарх, три жены и дети», — рассказывает Ермек. Его компания провела модерацию семейного собрания и помогла разработать семейную конституцию.

Главная задача — разобраться в структуре активов. «Одно имущество спорное, другое обременено, третье принадлежит сестре, на которую его переписали раньше. Мы «упаковываем» активы, создаем механизмы безболезненной передачи наследникам или в семейный траст», — поясняет эксперт.

Психологический барьер передачи бизнеса

Даже когда юридические схемы готовы, владельцы часто психологически не могут отпустить свое дело. Ермек отмечает: «Многие не могут представить, что отдадут бизнес детям. Они думают о наследстве как о деньгах, а на деле — это влияние, опыт, репутация».

Особый вызов — когда наследник не совпадает с ожиданиями: «Они думают, что активы перейдут детям, а на самом деле — жене или мужу, что иногда вызывает конфликт на уровне совета директоров».

Бизнес-партнеры и преемственность

Передача дел — это не только семья. Партнеры и коллеги также играют роль. Ермек приводит пример: «Партнеры привыкли видеть владельца за столом 20 лет. И вдруг приходит его отпрыск с той же фамилией, но без опыта. Начинаются трения».

Для таких ситуаций в Family Capital Institute создан отдельный партнерский блок, который помогает оформить соглашения по сотням пунктов, чтобы сохранить бизнес-целостность.

Wealth care вместо wealth management

Традиционное управление активами (wealth management) уже не хватает. Ермек поясняет: «Нужен комплексный подход — wealth care. Это защита и управление благосостоянием семьи, юридическая и финансовая подготовка плана преемственности».

Таким образом, передача бизнеса становится инструментом развития, а не просто формальной процедурой наследования.

Путь Ермека: от топ-менеджера к эксперту по преемственности

Ермек 25 лет управлял крупными компаниями, работал с госструктурами, а в 2018 году ушел в блокчейн и финтех. Там он создал Центр цифрового права — первый специализированный юридический бутик по сопровождению проектов будущей экономики.

Встреча с британским финансовым советником изменила его подход: «Я зарабатывал деньги, но не понимал, куда они уходят. После этого я стал финансовым советником и привел в порядок свои финансы».

Сейчас он помогает другим собственникам настраивать финансовую траекторию семьи и строить институт преемственности в Казахстане.

История наследования: от Европы до Казахстана

В Европе и США практика передачи капитала имеет столетия: семьи доверяли банкирам, королевские дома имели казначеев. В Казахстане же культура наследования утрачена после советского периода и эры первичного накопления капитала.

«Сегодня мы — первое поколение за последние 100 лет, которое передает бизнес детям. Но исследования показывают: далеко не все хотят продолжать дело родителей», — объясняет эксперт.

Нематериальное наследство

Семейный капитал — это не только деньги. Ермек выделяет несколько видов:

  • Человеческий капитал — навыки и опыт семьи

  • Интеллектуальный капитал — знания и инновации

  • Финансовый капитал — деньги и активы

  • Социальный капитал — связи и репутация

Женский фактор и гендерные особенности

В казахских семьях дочерей часто не рассматривают как преемников, хотя они могут быть более компетентными. Ермек приводит пример: дочь успешно возглавила завод, хотя отец готовил сына.

Он подчеркивает: глава семьи — это не обязательно мужчина или женщина, а человек, осознающий ответственность за семью и проект жизни.

Региональные различия и специфика бизнеса

  • Алматы и Астана: опытные клиенты, нанимают финансовых и юридических советников, пользуются private banking.

  • Регионы (Шымкент, Атырау): бизнес более семейный, активы часто вне банковской системы, большая роль родни.

Сложности личной жизни и браков

Второй и третий брак, дети от разных отношений, внебрачные дети создают клубок юридических и социальных проблем. Ермек сравнивает это с британской королевской семьей: «Роль фамилии — сохранить богатство, связи, знания и репутацию между поколениями».

Миссия и цель: создание династий

Ермек стремится возродить культуру семейных династий в Казахстане: «Хочу помочь создать хотя бы 50 династий, которые сделают страну процветающей и стабильной».

Династию можно построить не только в бизнесе, но и в культуре, науке, политике или спорте — как сделали Кеннеди и Буши.

Кому нужен советник по преемственности

Основные вопросы собственников:

  • Что делать с бизнесом после 45–50 лет?

  • Кто продолжит дело: дети, партнеры, кто рожден вне брака?

  • Как сохранить конструктивный диалог с партнерами?

  • Как обеспечить преемственность и процветание семьи через поколения?

Ермек отмечает, что спрос на услуги преемственности растет, и консультирование владельцев бизнеса становится доходным и востребованным направлением.

