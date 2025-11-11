Транспортный коллапс: на границе Казахстана и Китая скопилось 1,5 тыс. грузовиков - что происходит

На казахстанско-китайской границе наблюдается временное скопление грузового транспорта. По данным Комитета государственных доходов (КГД), в районе пункта пропуска «Нур жолы» скопилось порядка 1,5 тыс. грузовых автомобилей, что вызвало повышенную нагрузку на инфраструктуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kg

Причины временного затора

Как пояснили в КГД, с 8 по 12 ноября 2025 года китайская сторона принимала в среднем 700–750 транспортных средств в сутки, что ниже ранее согласованного объема. Ранее руководители приграничных таможенных органов Казахстана и Китая договорились о пропуске не менее 800 грузовиков в сутки, с последующим плановым увеличением до 1 тыс. единиц в день к концу года.

Низкий фактический пропускной поток стал основной причиной скопления автотранспорта на территории Казахстана.

Перенаправление потоков из-за ремонтных работ

Дополнительную нагрузку на пункт пропуска «Нур жолы» создало ограничение пропускной способности на сопредельном направлении «Калжат – Дулаты» в Китае. Там проводились монтажные работы инспекционно-досмотрового комплекса, продолжавшиеся около недели.

В результате часть транспортных потоков была перенаправлена на «Нур жолы», что увеличило скопление грузовиков на казахстанской стороне.

Меры по стабилизации ситуации

Для урегулирования ситуации с 13 ноября 2025 года лимит подачи транспортных средств на «Нур жолы» будет оптимизирован до 650 единиц в сутки.

В КГД уточнили, что это позволит:

равномерно распределить поток грузовиков ,

снизить нагрузку на инфраструктуру ,

обеспечить устойчивость пропускных операций.

Кроме того, с китайской стороной уже достигнуты договоренности об усилении работы пограничных служб, что должно способствовать увеличению пропускной способности и ускорению движения транспорта.

Постоянный контроль за ситуацией

Комитет государственных доходов подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем, а все необходимые меры по оптимизации работы пунктов пропуска предпринимаются совместно с китайскими коллегами.