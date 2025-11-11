18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 15:22

Волна закрытий: российский бизнес массово уходит из Казахстана

Новости Казахстана 0 3 883

После периода активного роста присутствия российских компаний в Казахстане с 2022 года наблюдается обратная тенденция: все больше предприятий закрываются, а динамика роста замедляется, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Всплеск инвестиций из России в 2022–2023 годах

Сразу после 2022 года в Казахстане наблюдался резкий рост числа компаний с российским участием. На 1 января 2022 года их насчитывалось 7 929 юридических лиц, тогда как к 1 января 2023 года число выросло почти в двое — до 15 661, что составляет прирост в 1,9 раза.

Рост продолжился и в следующем году: на 1 января 2024 года в стране действовало 19 444 компании, что на 24% больше, чем годом ранее.

Начало сокращения бизнеса в 2025 году

Однако уже к началу 2025 года тенденция изменилась. Количество юридических лиц с российским участием снизилось до 18 861, что на 3% меньше, чем на 1 января 2024 года.

Анализ по размерности предприятий показывает, что малый бизнес продолжает расти: за три года их число увеличилось в 2,4 раза, достигнув 18,7 тыс..

В то же время средние и крупные компании демонстрируют обратную динамику: их количество сократилось на 16% и 11,1% соответственно.

Продолжающееся сокращение в текущем году

Согласно последним данным, на 1 октября 2025 года в Казахстане функционировало 17 494 компании с российским участием. Это на 7,2% меньше, чем в начале года, или на 1 367 предприятий меньше.

Тенденция закрытия юридических лиц с российским капиталом продолжается, что указывает на общую стабилизацию или даже спад интереса со стороны российских инвесторов.

Предпочтительные отрасли для российских инвесторов

Российские предприниматели традиционно сосредотачиваются в нескольких секторах:

  • Торговля — 7 188 компаний (–7,4%)

  • Информация и связь — 2 358 компаний (–8,3%)

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — 1 583 компании (–6,6%)

  • Административное и вспомогательное обслуживание — 1 039 компаний (–3,6%)

  • Строительство — 810 компаний (–6%)

Наибольшая концентрация российских компаний наблюдается в двух ключевых городах:

  • Астана — 4 469 компаний (–9,5%)

  • Алматы — 6 982 компаний (–7,2%)

Вывод

Несмотря на бурный рост числа российских компаний в Казахстане в 2022–2024 годах, к 2025 году рынок демонстрирует явный спад, особенно среди средних и крупных предприятий. Малый бизнес продолжает увеличиваться, но общая картина свидетельствует о постепенном уходе некоторых инвесторов и переориентации на более стабильные сегменты экономики.

11
20
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь