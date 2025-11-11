Волна закрытий: российский бизнес массово уходит из Казахстана

После периода активного роста присутствия российских компаний в Казахстане с 2022 года наблюдается обратная тенденция: все больше предприятий закрываются, а динамика роста замедляется, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Всплеск инвестиций из России в 2022–2023 годах

Сразу после 2022 года в Казахстане наблюдался резкий рост числа компаний с российским участием. На 1 января 2022 года их насчитывалось 7 929 юридических лиц, тогда как к 1 января 2023 года число выросло почти в двое — до 15 661, что составляет прирост в 1,9 раза.

Рост продолжился и в следующем году: на 1 января 2024 года в стране действовало 19 444 компании, что на 24% больше, чем годом ранее.

Начало сокращения бизнеса в 2025 году

Однако уже к началу 2025 года тенденция изменилась. Количество юридических лиц с российским участием снизилось до 18 861, что на 3% меньше, чем на 1 января 2024 года.

Анализ по размерности предприятий показывает, что малый бизнес продолжает расти: за три года их число увеличилось в 2,4 раза, достигнув 18,7 тыс..

В то же время средние и крупные компании демонстрируют обратную динамику: их количество сократилось на 16% и 11,1% соответственно.

Продолжающееся сокращение в текущем году

Согласно последним данным, на 1 октября 2025 года в Казахстане функционировало 17 494 компании с российским участием. Это на 7,2% меньше, чем в начале года, или на 1 367 предприятий меньше.

Тенденция закрытия юридических лиц с российским капиталом продолжается, что указывает на общую стабилизацию или даже спад интереса со стороны российских инвесторов.

Предпочтительные отрасли для российских инвесторов

Российские предприниматели традиционно сосредотачиваются в нескольких секторах:

Торговля — 7 188 компаний ( –7,4% )

Информация и связь — 2 358 компаний ( –8,3% )

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 1 583 компании ( –6,6% )

Административное и вспомогательное обслуживание — 1 039 компаний ( –3,6% )

Строительство — 810 компаний (–6%)

Наибольшая концентрация российских компаний наблюдается в двух ключевых городах:

Астана — 4 469 компаний ( –9,5% )

Алматы — 6 982 компаний (–7,2%)

Вывод

Несмотря на бурный рост числа российских компаний в Казахстане в 2022–2024 годах, к 2025 году рынок демонстрирует явный спад, особенно среди средних и крупных предприятий. Малый бизнес продолжает увеличиваться, но общая картина свидетельствует о постепенном уходе некоторых инвесторов и переориентации на более стабильные сегменты экономики.