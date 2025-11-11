Самолет Президента Казахстана сопроводили российские истребители (видео)

В Москве с особым вниманием встретили визит Президента Казахстана. Его самолет в воздушном пространстве России сопровождали истребители Су-35 Министерства обороны РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото пресс-службы Акорды

От границы до аэропорта — усиленная авиационная охрана

С момента пересечения государственной границы России и до безопасной посадки в московском аэропорту борт Президента Казахстана находился под прикрытием российских боевых самолетов. Это стандартная мера сопровождения высокопоставленных иностранных делегаций, подчеркивают в Министерстве обороны России.

Пресс-служба показала кадры полета

Фотографии и видеоматериалы пролетающих истребителей были опубликованы в Telegram-канале пресс-службы Президента Казахстана. На них видно, как самолеты Су-35 сопровождают государственный борт, обеспечивая его безопасность на протяжении всего маршрута.