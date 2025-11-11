«Больше платить не можем»: Минздрав ответил на недовольство казахстанских врачей зарплатами

Вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов прокомментировал недавнюю публикацию патологоанатома в социальных сетях, где врач жаловалась на низкие зарплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health .

Фото: stihi.ru

Зарплаты врачей: ситуация на фоне мировой практики

По словам Муратова, врачи в Казахстане действительно получают меньше, чем в странах, где клиническая медицина считается одной из самых высокооплачиваемых профессий.

"Но нужно понимать текущую экономическую ситуацию в стране. К сожалению, больше, чем сейчас, мы обеспечить врачей не можем", — отметил вице-министр на брифинге в правительстве.

Дополнительные доходы через платные услуги

Муратов подчеркнул, что больницы и поликлиники имеют право на хозяйственное ведение, что позволяет зарабатывать на дополнительных платных услугах, не включённых в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи.

К таким сервисам относятся, например, услуги, когда будущие мамы выбирают конкретного врача или акушера. Полученные средства не остаются у больницы целиком, а направляются на премиальные выплаты и дифференцированную оплату для сотрудников.

Связь зарплат с системой ОСМС

Вице-министр отметил, что размер зарплат напрямую зависит от системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"В тех государствах, где выше взносы со стороны работников или работодателей, как, например, в Южной Корее, зарплаты медиков значительно выше", — пояснил он.

Средний уровень оплаты труда

По данным Минздрава, медианная зарплата казахстанских врачей составляет примерно 400 тысяч тенге.