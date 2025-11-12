Роды с осложнениями: какие доплаты положены женщинам в Казахстане

В Казахстане женщины, родившие с осложнениями, включая кесарево сечение, имеют право на дополнительные выплаты. Однако информация об этом доступна далеко не всем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: bbc.com

Женщины делятся опытом

В соцсетях казахстанки активно обсуждают возможность получения допвыплат при осложненных родах. Так, жительница Казахстана Аружан написала в Threads:

«Девочки, кто родил через кесарево – вам полагается допвыплата. Нужно взять в поликлинике продленный на 14 дней больничный и сдать его в ЦОН. Многие об этом не знают».

Другие мамы уточняют, что продлить больничный нужно до окончания первого листа нетрудоспособности. При своевременном оформлении можно получить перерасчет социальной выплаты, но только если женщина официально работала.

Один из примеров:

«Я подала, когда ребенку было 9 месяцев, и все получила», – делится казахстанка.

Как оформить дополнительную выплату

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, стандартный отпуск по беременности и родам составляет 126 дней:

70 дней до родов

56 дней после родов

Если роды прошли с осложнениями — например, с применением кесарева сечения, вакуум-экстрактора или разрезов — отпуск можно продлить на 14 дней.

Важно понимать, что это не отдельная выплата, а перерасчет социального пособия по беременности и родам. Чтобы получить доплату, нужно:

Взять продленный больничный у гинеколога в поликлинике. Заверить его у работодателя. Подать документы в ЦОН в течение года после родов.

После перерасчета деньги обычно поступают на счет в течение примерно 10 дней.

Пример из практики одной казахстанки:

«Итого я получила четыре пособия: за рождение ребенка (38 МРП), за осложненные роды – около 81 000 тенге, декретные и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет».

Размер выплат при рождении ребенка

В Казахстане действуют следующие государственные пособия и социальные выплаты:

Единовременное пособие при рождении ребенка

За первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП (около 150 000 тенге)

За четвертого и последующих детей – 63 МРП (около 247 000 тенге)

Пособие по уходу до 1,5 лет

Для неработающих женщин: от 22 000 до 35 000 тенге в месяц в зависимости от количества детей

Для работающих женщин

Выплаты за декретный отпуск – примерно от 600 000 до 2,2 млн тенге , в зависимости от зарплаты и стажа

Доплата за осложненные роды – примерно половина среднемесячного дохода

Что важно знать

Подать документы на дополнительную выплату можно в течение 12 месяцев после родов .

Получить доплату могут только работающие женщины , за которых делались социальные отчисления.

Работодатель не имеет права увольнять женщину в декретном отпуске – этот период засчитывается в трудовой стаж.

Итог

Если роды прошли с осложнениями, казахстанки имеют право:

продлить больничный на 14 дней,

оформить перерасчет социальной выплаты,

получить дополнительные денежные средства.

Главное — оформить документы вовремя, чтобы воспользоваться законным правом.