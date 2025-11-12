Стажёр «КазМунайГаза» превратил перепродажу российской нефти через телефон в $250 млн

30-летний Кристофер Эппингер стал одним из самых успешных молодых нефтетрейдеров, перепродав нефти почти на $2 млрд за три года и получив чистую прибыль свыше $250 млн. Его история — пример того, как умение использовать санкции и ценовые ограничения может приносить колоссальные доходы, даже начинающему трейдеру, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: 1prof.by

Ранние годы и старт карьеры

Эппингер родился в 1994 году в семье выходцев из СССР в небольшом городке под Гамбургом. Уже в 21 год он получил стажировку в казахстанской компании «КазМунайГаз». К 23 годам Кристофер по поручению главы гамбургской трейдинговой фирмы Select Energy отправился в Казахстан развивать бизнес по переработке нефти, управляя капиталом всего в $1 млн.

Уже тогда проявлялись его предпринимательские способности и смелость, которые позже позволили ему войти в элиту нефтетрейдеров.

Война и возможности на рынке

После начала войны в Украине западные компании, такие как BP и Shell, резко ограничили работу с Россией. Вместо полного эмбарго был введён ценовой потолок на российскую нефть — механизм, который открыл возможности для посредников.

«Если бы было полное эмбарго, я бы этим не занимался — тогда я был бы преступником», — признаёт Эппингер. Он подчёркивает, что все сделки CE Energy соответствовали западным санкциям, а торговля российской нефтью была прекращена в феврале 2025 года.

Первые успехи и крупные сделки

С 2021 года Эппингер работал в трейдинговом доме в Дубае, сотрудничая с нефтеперерабатывающим заводом Uniper в Фуджейре, который импортировал африканскую нефть и российский малосернистый мазут. После запрета Германии на работу с предыдущим российским поставщиком Эппингер предложил альтернативу — небольшие партии через Mercantile & Maritime Group (M&M), что принесло ему «первый миллион».

Его бизнес-модель опиралась на кредитные поставки нефти, что позволяло малым компаниям контролировать многомиллионные партии топлива без собственных средств и зарабатывать на посредничестве.

Выход из кризисных ситуаций

Эппингер неоднократно сталкивался с трудностями. Например, Uniper однажды отказалась принять 98 тысяч тонн мазута из-за подозрений в российском происхождении. Судно простаивало, ежедневно генерируя убытки в десятки тысяч долларов. Решение пришло через юридическое вмешательство и подтверждение документов о происхождении груза.

После этого он сделал вывод, что прямые поставки слишком рискованны, и переключился на операции через дубайскую Tejarinaft. Там нефть «смешивалась» с другими поставками, получая сертификаты, признанные западными юристами. Такой подход позволял CE Energy безопасно продавать десятки тысяч тонн мазута крупным клиентам вроде Uniper и Vitol.

Торговля в условиях ценового потолка

С февраля 2023 года введение потолка цен на российские нефтепродукты стало новой нормой. Эппингер подчёркивает, что CE Energy продавала каждый груз строго ниже установленного потолка, что подтверждают юридические документы.

С 2022 по 2025 год CE Energy поставила 3,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов клиентам в Нигерии, Испании, Багамах, Китае, ОАЭ, Малайзии и Бразилии, включая российское дизтопливо для компании Raízen и сотни тысяч тонн мазута для Vitol.

Работа «с телефона» и личная жизнь

Сегодня бизнес Эппингера состоит исключительно из него самого и его записной книжки в iPhone. Он работает удалённо, имеет всего несколько сотрудников и заключает сделки прямо с телефона.

«Просыпаюсь, бегу, звоню, кричу в лесу по телефону, обедаю, прыгаю в бассейн — и продолжаю работать. Это идеально», — рассказывает он, живя на вилле под Каннами стоимостью 14 млн евро. В ближайших планах — приобретение острова в Арабских Эмиратах.

Завершение операций и новые планы

В начале 2025 года Эппингер остановил торговлю после санкций США против ряда дубайских трейдеров. Он подчёркивает: всё было законно. Теперь планирует расширять компанию, используя кредитные линии и связи, которые он успел наладить за годы работы.