Казахстан вымывает мозги: страну покидают люди с высшим образованием

В 2025 году Казахстан столкнулся с изменением миграционных потоков: количество уезжающих граждан растет, а прибывающие переселенцы меняются по странам происхождения. Теперь на смену покидающим страну казахстанцам все чаще приезжают мигранты из Узбекистана и Турции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Казахстанцы стали чаще покидать страну

По данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев 2025 года в Казахстан переехали на постоянное место жительства 16,1 тыс. человек — это на 20,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время страну покинули 5,9 тыс. человек, что означает сокращение выезда в 1,7 раза. Несмотря на это, миграционное сальдо остается положительным — на уровне +10,2 тыс. человек.

Основные направления эмиграции: Россия и Германия теряют популярность

Традиционно лидером среди стран, куда уезжают казахстанцы, остается Россия. В 2025 году туда отправились 3,8 тыс. человек, однако этот показатель снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по привлекательности — Германия, куда переехали 870 человек, что также на 1,7 раза меньше, чем годом ранее.

Интересно, что некоторые направления показывают рост миграции:

Кыргызстан — 280 человек ( +47,3% );

Канада — 83 человека (+9,2%).

А вот в США переехали 198 человек (–21,7%), в Беларусь — 144 (–18,2%), в Польшу — 137 (–1,6 раза).

Таким образом, наблюдается снижение эмиграции в дальнее зарубежье, но усиление потока в соседние страны Центральной Азии, прежде всего в Кыргызстан.

Кто приезжает в Казахстан: растет число мигрантов из Узбекистана и Китая

За январь–сентябрь 2025 года в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 8,3 тыс. человек из Узбекистана, что на 10,8% больше, чем годом ранее.

Также зафиксирован рост миграции из Китая — 1,6 тыс. человек (+12,9%). Это единственные направления, где отмечена положительная динамика.

Из других стран, напротив, наблюдается спад:

Россия — 3,1 тыс. человек ( –1,9 раза );

Туркменистан — 609 ( –30,5% );

Монголия — 314 ( –3,4% );

Германия — 219 ( –27,4% );

Турция — 173 (–2,1 раза).

Таким образом, Узбекистан становится главным источником миграции в Казахстан, тогда как доля переселенцев из России и Европы снижается.

Образование прибывающих и уезжающих: кто выбирает Казахстан, а кто — отъезд

Среди приезжающих большинство имеют общее среднее образование — 7,4 тыс. человек (+2,5%).

Далее по численности:

среднее профессиональное — 2,7 тыс. человек ( –1,6 раза );

основное среднее — 2,6 тыс. ( –30,2% );

высшее образование — 2,5 тыс. (–1,6 раза).

В то время как из страны уезжают преимущественно люди с высшим образованием — 1,4 тыс. человек (–1,6 раза).

Также эмигрировали:

со средним профессиональным образованием — 1,3 тыс. ( –1,5 раза );

с общим средним — 1,1 тыс. ( –2 раза );

с основным средним — 258 (–4,2 раза).

Таким образом, Казахстан теряет высококвалифицированные кадры, в то время как приток идет за счет граждан с базовым и средним уровнем образования.

Профессиональный профиль мигрантов: инженеры уезжают, строители приезжают

По профессиям тенденция выглядит следующим образом:

Из Казахстана уезжают специалисты с высшим и техническим образованием:

технические кадры — 726 человек ( –1,6 раза );

экономисты — 354 ( –1,6 раза );

педагоги — 260 ( –32,4% );

медики — 147 ( –29,6% );

юристы — 74 (–2,3 раза).

В Казахстан прибывают:

специалисты с техническим образованием — 1,5 тыс. человек ( –30,7% );

экономисты — 444 ( –2 раза );

педагоги — 381 ( –1,8 раза );

архитекторы и строители — 268 ( +10,3% );

медики — 265 (–1,5 раза).

Примечательно, что рост отмечен только среди архитектурно-строительных специалистов, что может быть связано с активным развитием инфраструктурных проектов внутри страны.

Итог: Казахстан становится страной притяжения для соседей, но теряет образованные кадры

Миграционные данные показывают двойственную тенденцию: с одной стороны, Казахстан продолжает оставаться страной с положительным миграционным балансом, а с другой — теряет образованных и квалифицированных граждан, предпочитающих уехать в Россию или Европу.

При этом страна становится все более привлекательной для мигрантов из Узбекистана и Китая, которые занимают ниши на рынке труда, освободившиеся после отъезда местных специалистов.