Казахстан вымывает мозги: страну покидают люди с высшим образованием

В 2025 году Казахстан столкнулся с изменением миграционных потоков: количество уезжающих граждан растет, а прибывающие переселенцы меняются по странам происхождения. Теперь на смену покидающим страну казахстанцам все чаще приезжают мигранты из Узбекистана и Турции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев 2025 года в Казахстан переехали на постоянное место жительства 16,1 тыс. человек — это на 20,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В то же время страну покинули 5,9 тыс. человек, что означает сокращение выезда в 1,7 раза. Несмотря на это, миграционное сальдо остается положительным — на уровне +10,2 тыс. человек.
Традиционно лидером среди стран, куда уезжают казахстанцы, остается Россия. В 2025 году туда отправились 3,8 тыс. человек, однако этот показатель снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
На втором месте по привлекательности — Германия, куда переехали 870 человек, что также на 1,7 раза меньше, чем годом ранее.
Интересно, что некоторые направления показывают рост миграции:
Кыргызстан — 280 человек (+47,3%);
Канада — 83 человека (+9,2%).
А вот в США переехали 198 человек (–21,7%), в Беларусь — 144 (–18,2%), в Польшу — 137 (–1,6 раза).
Таким образом, наблюдается снижение эмиграции в дальнее зарубежье, но усиление потока в соседние страны Центральной Азии, прежде всего в Кыргызстан.
За январь–сентябрь 2025 года в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 8,3 тыс. человек из Узбекистана, что на 10,8% больше, чем годом ранее.
Также зафиксирован рост миграции из Китая — 1,6 тыс. человек (+12,9%). Это единственные направления, где отмечена положительная динамика.
Из других стран, напротив, наблюдается спад:
Россия — 3,1 тыс. человек (–1,9 раза);
Туркменистан — 609 (–30,5%);
Монголия — 314 (–3,4%);
Германия — 219 (–27,4%);
Турция — 173 (–2,1 раза).
Таким образом, Узбекистан становится главным источником миграции в Казахстан, тогда как доля переселенцев из России и Европы снижается.
Среди приезжающих большинство имеют общее среднее образование — 7,4 тыс. человек (+2,5%).
Далее по численности:
среднее профессиональное — 2,7 тыс. человек (–1,6 раза);
основное среднее — 2,6 тыс. (–30,2%);
высшее образование — 2,5 тыс. (–1,6 раза).
В то время как из страны уезжают преимущественно люди с высшим образованием — 1,4 тыс. человек (–1,6 раза).
Также эмигрировали:
со средним профессиональным образованием — 1,3 тыс. (–1,5 раза);
с общим средним — 1,1 тыс. (–2 раза);
с основным средним — 258 (–4,2 раза).
Таким образом, Казахстан теряет высококвалифицированные кадры, в то время как приток идет за счет граждан с базовым и средним уровнем образования.
По профессиям тенденция выглядит следующим образом:
Из Казахстана уезжают специалисты с высшим и техническим образованием:
технические кадры — 726 человек (–1,6 раза);
экономисты — 354 (–1,6 раза);
педагоги — 260 (–32,4%);
медики — 147 (–29,6%);
юристы — 74 (–2,3 раза).
В Казахстан прибывают:
специалисты с техническим образованием — 1,5 тыс. человек (–30,7%);
экономисты — 444 (–2 раза);
педагоги — 381 (–1,8 раза);
архитекторы и строители — 268 (+10,3%);
медики — 265 (–1,5 раза).
Примечательно, что рост отмечен только среди архитектурно-строительных специалистов, что может быть связано с активным развитием инфраструктурных проектов внутри страны.
Миграционные данные показывают двойственную тенденцию: с одной стороны, Казахстан продолжает оставаться страной с положительным миграционным балансом, а с другой — теряет образованных и квалифицированных граждан, предпочитающих уехать в Россию или Европу.
При этом страна становится все более привлекательной для мигрантов из Узбекистана и Китая, которые занимают ниши на рынке труда, освободившиеся после отъезда местных специалистов.
