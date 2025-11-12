Кредиты на сотни миллионов приостановлены в Казахстане

В Казахстане правительственные органы приняли масштабные меры для защиты граждан от кибермошенничества, связанного с онлайн-кредитами. Только за девять месяцев текущего года сотни казахстанцев были освобождены от долгов мошеннических займов на общую сумму 717,1 млн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Резкий рост интернет-мошенничества

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил, что за последние годы резко возросло количество киберпреступлений, включая незаконное оформление кредитов без ведома владельцев.

«За последние годы мы фиксируем устойчивый рост кибермошенничеств, в том числе связанных с онлайн-кредитованием. Эта категория преступлений приобрела массовый характер и затрагивает социально уязвимые группы населения», — подчеркнул Асылов.

По официальным данным, количество мошеннических онлайн-займов увеличилось почти на 50% всего за девять месяцев текущего года, что вызвало необходимость срочного вмешательства государственных органов.

Координация и комплекс мер

В ответ на рост мошенничества вопросы противодействия были обсуждены на заседаниях Координационного совета по обеспечению законности. В результате были введены новые механизмы защиты граждан:

Обязательная биометрическая идентификация при оформлении онлайн-займов;

Запрет на выдачу кредитов без согласия супруга или супруги ;

Возможность добровольно запретить оформление займов на свое имя ;

Приостановка взысканий на период расследования мошеннических случаев.

«Новые механизмы ориентированы на предотвращение оформления мошеннических кредитов до их возникновения, а не на решение проблемы уже после факта», — отметил Генпрокурор.

Эти меры направлены на защиту социально уязвимых категорий граждан, включая пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

Освобождение граждан от долгов

Благодаря новым мерам, 133 гражданина уже были освобождены от исполнения обязательств по кредитам, оформленным мошенниками. Общая сумма приостановленного взыскания составила 717,1 млн тенге.

«Мы уже обеспечили приостановление взысканий у большинства пострадавших. Работа по защите граждан продолжается и будет расширена», — подчеркнул Асылов.

Прокуратура также направила банкам свыше 100 представлений о прекращении претензионно-исковой работы по аналогичным делам, чтобы снизить нагрузку на пострадавших и ускорить процесс защиты.

Долгосрочная стратегия защиты

Эксперты отмечают, что введенные меры направлены на формирование системного подхода к безопасности онлайн-кредитования:

снижение риска мошенничества за счет технических и юридических барьеров;

обеспечение прозрачности процесса оформления займов;

возможность оперативного реагирования на выявленные случаи.

Согласно официальным данным, внедрение биометрической идентификации и дополнительных ограничений уже снижает количество случаев мошенничества, а граждане получают возможность самостоятельно контролировать свои кредитные обязательства.

Вывод

Казахстан усилил защиту граждан от онлайн-мошенников, внедрив строгие меры контроля и расширив права заемщиков. Благодаря этим действиям сотни казахстанцев были освобождены от долгов на сотни миллионов тенге, а государственные органы продолжают работать над предотвращением новых случаев киберпреступлений.