Казахстан глазами туристов: неожиданно дорогие привычки иностранных гостей

Иностранные туристы, посещающие Казахстан, больше всего тратят на еду в ресторанах и кафе, что отражает растущий интерес к национальной кухне. Анализ расходов зарубежных гостей показал, что гастрономия составляет значительную долю бюджета путешественников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Исследование показало, что иностранные гости распределяют свои траты по следующим направлениям:
Питание в кафе и ресторанах — 27% бюджета. Туристы охотно пробуют блюда казахстанской кухни, что делает гастрономию одной из ключевых статей расходов.
Проживание — 23%. Гости страны активно бронируют отели, апартаменты и гостевые дома, подтверждая стабильный спрос на рынок размещения.
Покупка товаров и сувениров — 23%. В эту категорию входят продукты питания, национальные изделия, сувениры и предметы местного производства.
Авиаперелеты — 12%. Расходы на транспорт занимают значимую часть бюджета, особенно для путешественников издалека.
Аренда автомобилей — 4%. Туристы используют машины для самостоятельных поездок и осмотра достопримечательностей.
Спорт и отдых — 4%. Сюда входят посещение культурных мероприятий, концертов, спортивных событий и активного отдыха.
Ремесленные изделия и искусство — 3%. Туристы интересуются ювелирными украшениями, предметами искусства и антиквариатом.
По данным Бюро национальной статистики, за период с января по июль 2025 года иностранные гости потратили 4,6 млрд тенге. Основные расходы распределились следующим образом:
Транспортные услуги — 2,3 млрд тенге
Проживание — 554,5 млн тенге
Питание — 439 млн тенге
Средняя продолжительность пребывания туристов в стране составила около четырёх ночей, или примерно пяти дней.
Исследование охватило 24 тысячи туристов из 71 страны. Выяснилось, что:
73% туристов приезжают в личных целях
27% — по деловым вопросам
Наиболее востребованными регионами оказались:
Астана
Алматы
Мангистауская область
Курортные зоны посетили 32,5% туристов, преимущественно Алматинский горный кластер и побережье Каспийского моря.
Туристы выбирают разное жильё:
48,3% останавливались у родственников или знакомых
25,7% — в гостиницах
21,4% — аренда квартир или домов
Основной поток туристов поступает из России, Узбекистана и Кыргызстана, что отражает географическую близость и исторические связи.
