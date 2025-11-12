Казахстан глазами туристов: неожиданно дорогие привычки иностранных гостей

Иностранные туристы, посещающие Казахстан, больше всего тратят на еду в ресторанах и кафе, что отражает растущий интерес к национальной кухне. Анализ расходов зарубежных гостей показал, что гастрономия составляет значительную долю бюджета путешественников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: акимат Астаны

Главные статьи расходов туристов

Исследование показало, что иностранные гости распределяют свои траты по следующим направлениям:

Питание в кафе и ресторанах — 27% бюджета. Туристы охотно пробуют блюда казахстанской кухни, что делает гастрономию одной из ключевых статей расходов.

Проживание — 23%. Гости страны активно бронируют отели, апартаменты и гостевые дома, подтверждая стабильный спрос на рынок размещения.

Покупка товаров и сувениров — 23%. В эту категорию входят продукты питания, национальные изделия, сувениры и предметы местного производства.

Авиаперелеты — 12%. Расходы на транспорт занимают значимую часть бюджета, особенно для путешественников издалека.

Аренда автомобилей — 4%. Туристы используют машины для самостоятельных поездок и осмотра достопримечательностей.

Спорт и отдых — 4%. Сюда входят посещение культурных мероприятий, концертов, спортивных событий и активного отдыха.

Ремесленные изделия и искусство — 3%. Туристы интересуются ювелирными украшениями, предметами искусства и антиквариатом.

Сколько иностранцы оставляют в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, за период с января по июль 2025 года иностранные гости потратили 4,6 млрд тенге. Основные расходы распределились следующим образом:

Транспортные услуги — 2,3 млрд тенге

Проживание — 554,5 млн тенге

Питание — 439 млн тенге

Средняя продолжительность пребывания туристов в стране составила около четырёх ночей, или примерно пяти дней.

Профиль туристов и их маршруты

Исследование охватило 24 тысячи туристов из 71 страны. Выяснилось, что:

73% туристов приезжают в личных целях

27% — по деловым вопросам

Популярные направления

Наиболее востребованными регионами оказались:

Астана

Алматы

Мангистауская область

Курортные зоны посетили 32,5% туристов, преимущественно Алматинский горный кластер и побережье Каспийского моря.

Тип размещения

Туристы выбирают разное жильё:

48,3% останавливались у родственников или знакомых

25,7% — в гостиницах

21,4% — аренда квартир или домов

Основные страны происхождения

Основной поток туристов поступает из России, Узбекистана и Кыргызстана, что отражает географическую близость и исторические связи.