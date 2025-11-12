18+
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
12.11.2025, 08:47

Минздрав скрывает масштаб подорожания лекарств: официальные данные шокируют

Новости Казахстана 0 498

В Казахстане в октябре 2025 года наблюдалось значительное повышение цен на большинство лекарственных препаратов, однако данные Министерства здравоохранения и официальной статистики расходятся, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Версия Минздрава: снижение цен на популярные лекарства

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что в рамках мониторинга розничной сети в октябре отмечается снижение стоимости наиболее востребованных лекарств в среднем на 11%. По его словам, эта динамика касается препаратов, которые чаще всего покупает население.

Реальная статистика: рост цен на фармацевтику

Несмотря на заявления Минздрава, данные Бюро национальной статистики показывают обратную картину. В октябре 2025 года индекс цен на фармацевтическую продукцию вырос на 13,2% по сравнению с октябрем 2024 года.

Наибольшее подорожание за год зафиксировано у следующих препаратов:

  • Активированный уголь – +41,4%

  • Парацетамол – +32,7%

  • Корвалол – +27,4%

  • Канефрон – +26,5%

  • Ацетилсалициловая кислота – +25,6%

  • Супрастин – +19,2%

Менее заметное, но тоже значительное повышение цен наблюдалось у:

  • Ацикловир – +13,9%

  • Смекта – +13,6%

  • Но-шпа – +13,5%

  • Этиловый спирт – +13,3%

  • Омез – +12,8%

  • Йодомарин – +11,9%

  • Ксимелин (капли) – +11,6%

  • Аквалор (спрей) – +8,1%

Снижение цен за год зафиксировано лишь на один препарат – Флемоксин солютаб (−0,8%).

Месячная динамика: рост цен и среди сентябрьских показателей

Если сравнивать с сентябрем 2025 года, фармацевтическая продукция также демонстрирует рост цен в среднем на 2,8% по Казахстану.

Наиболее резкое подорожание за месяц отмечено у:

  • Парацетамол – +17,3%

  • Активированный уголь – +7,1%

  • Йодомарин – +4,8%

  • Ингавирин – +4,5%

  • Канефрон – +3,5%

  • Корвалол – +3,2%

  • Ацетилсалициловая кислота – +3%

  • Смекта – +3%

При этом некоторые препараты подешевели:

  • Флемоксин солютаб – −2,3%

  • Энап – −1,4%

Вывод

Несмотря на заявления Минздрава о снижении цен на популярные лекарства, официальная статистика подтверждает рост стоимости фармацевтической продукции как в годовом, так и в месячном разрезе. Особенно заметно подорожание базовых и часто используемых препаратов, что напрямую влияет на расходы населения на здравоохранение.

