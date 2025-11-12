Минздрав скрывает масштаб подорожания лекарств: официальные данные шокируют

В Казахстане в октябре 2025 года наблюдалось значительное повышение цен на большинство лекарственных препаратов, однако данные Министерства здравоохранения и официальной статистики расходятся, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что в рамках мониторинга розничной сети в октябре отмечается снижение стоимости наиболее востребованных лекарств в среднем на 11%. По его словам, эта динамика касается препаратов, которые чаще всего покупает население.
Несмотря на заявления Минздрава, данные Бюро национальной статистики показывают обратную картину. В октябре 2025 года индекс цен на фармацевтическую продукцию вырос на 13,2% по сравнению с октябрем 2024 года.
Наибольшее подорожание за год зафиксировано у следующих препаратов:
Активированный уголь – +41,4%
Парацетамол – +32,7%
Корвалол – +27,4%
Канефрон – +26,5%
Ацетилсалициловая кислота – +25,6%
Супрастин – +19,2%
Менее заметное, но тоже значительное повышение цен наблюдалось у:
Ацикловир – +13,9%
Смекта – +13,6%
Но-шпа – +13,5%
Этиловый спирт – +13,3%
Омез – +12,8%
Йодомарин – +11,9%
Ксимелин (капли) – +11,6%
Аквалор (спрей) – +8,1%
Снижение цен за год зафиксировано лишь на один препарат – Флемоксин солютаб (−0,8%).
Если сравнивать с сентябрем 2025 года, фармацевтическая продукция также демонстрирует рост цен в среднем на 2,8% по Казахстану.
Наиболее резкое подорожание за месяц отмечено у:
Парацетамол – +17,3%
Активированный уголь – +7,1%
Йодомарин – +4,8%
Ингавирин – +4,5%
Канефрон – +3,5%
Корвалол – +3,2%
Ацетилсалициловая кислота – +3%
Смекта – +3%
При этом некоторые препараты подешевели:
Флемоксин солютаб – −2,3%
Энап – −1,4%
Несмотря на заявления Минздрава о снижении цен на популярные лекарства, официальная статистика подтверждает рост стоимости фармацевтической продукции как в годовом, так и в месячном разрезе. Особенно заметно подорожание базовых и часто используемых препаратов, что напрямую влияет на расходы населения на здравоохранение.
