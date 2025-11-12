Минздрав скрывает масштаб подорожания лекарств: официальные данные шокируют

В Казахстане в октябре 2025 года наблюдалось значительное повышение цен на большинство лекарственных препаратов, однако данные Министерства здравоохранения и официальной статистики расходятся, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Версия Минздрава: снижение цен на популярные лекарства

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что в рамках мониторинга розничной сети в октябре отмечается снижение стоимости наиболее востребованных лекарств в среднем на 11%. По его словам, эта динамика касается препаратов, которые чаще всего покупает население.

Реальная статистика: рост цен на фармацевтику

Несмотря на заявления Минздрава, данные Бюро национальной статистики показывают обратную картину. В октябре 2025 года индекс цен на фармацевтическую продукцию вырос на 13,2% по сравнению с октябрем 2024 года.

Наибольшее подорожание за год зафиксировано у следующих препаратов:

Активированный уголь – +41,4%

Парацетамол – +32,7%

Корвалол – +27,4%

Канефрон – +26,5%

Ацетилсалициловая кислота – +25,6%

Супрастин – +19,2%

Менее заметное, но тоже значительное повышение цен наблюдалось у:

Ацикловир – +13,9%

Смекта – +13,6%

Но-шпа – +13,5%

Этиловый спирт – +13,3%

Омез – +12,8%

Йодомарин – +11,9%

Ксимелин (капли) – +11,6%

Аквалор (спрей) – +8,1%

Снижение цен за год зафиксировано лишь на один препарат – Флемоксин солютаб (−0,8%).

Месячная динамика: рост цен и среди сентябрьских показателей

Если сравнивать с сентябрем 2025 года, фармацевтическая продукция также демонстрирует рост цен в среднем на 2,8% по Казахстану.

Наиболее резкое подорожание за месяц отмечено у:

Парацетамол – +17,3%

Активированный уголь – +7,1%

Йодомарин – +4,8%

Ингавирин – +4,5%

Канефрон – +3,5%

Корвалол – +3,2%

Ацетилсалициловая кислота – +3%

Смекта – +3%

При этом некоторые препараты подешевели:

Флемоксин солютаб – −2,3%

Энап – −1,4%

Вывод

Несмотря на заявления Минздрава о снижении цен на популярные лекарства, официальная статистика подтверждает рост стоимости фармацевтической продукции как в годовом, так и в месячном разрезе. Особенно заметно подорожание базовых и часто используемых препаратов, что напрямую влияет на расходы населения на здравоохранение.