Казахстан вводит запрет на фиктивные адреса компаний: новые правила регистрации юрлиц

Министерство юстиции Казахстана подготовило инициативу, направленную на ограничение возможности регистрации юридических лиц по фиктивным адресам. Соответствующий проект приказа министра уже опубликован на платформе «Открытые НПА», и в настоящее время документ находится на стадии публичного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Главная задача предложенных изменений — усиление контроля за регистрацией компаний и предотвращение использования фиктивных адресов. Министерство юстиции намерено:
исключить возможность регистрации юрлиц на адреса, не подтвержденные согласованием с собственниками имущества;
ограничить использование фиктивных адресов для ведения деятельности компаний;
сократить возможности для проведения нелегитимных финансовых операций.
Проект приказа предусматривает усиление роли субъектов финансового мониторинга. Они будут обязаны:
тщательно проверять своих клиентов и их представителей;
подтверждать фактическое местонахождение юридического лица;
препятствовать регистрации компаний на несоответствующие адреса.
Таким образом, контроль будет распространяться не только на регистрацию компаний, но и на последующий мониторинг их деятельности.
Проект нормативного акта открыт для комментариев и предложений граждан и организаций. Публичное обсуждение продлится до 15 ноября 2025 года, после чего планируется окончательное утверждение документа.
Эксперты прогнозируют, что внедрение новых правил приведет к:
сокращению числа компаний, созданных исключительно для обхода законодательства;
снижению рисков финансовых махинаций;
повышению прозрачности деловой среды в Казахстане.
Запрет на регистрацию по фиктивным адресам станет очередным шагом государства в борьбе с нелегитимной предпринимательской деятельностью и укреплении доверия к деловой среде.
Комментарии0 комментарий(ев)