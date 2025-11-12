Казахстан вводит запрет на фиктивные адреса компаний: новые правила регистрации юрлиц

Министерство юстиции Казахстана подготовило инициативу, направленную на ограничение возможности регистрации юридических лиц по фиктивным адресам. Соответствующий проект приказа министра уже опубликован на платформе «Открытые НПА», и в настоящее время документ находится на стадии публичного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Цель нововведения

Главная задача предложенных изменений — усиление контроля за регистрацией компаний и предотвращение использования фиктивных адресов. Министерство юстиции намерено:

исключить возможность регистрации юрлиц на адреса, не подтвержденные согласованием с собственниками имущества;

ограничить использование фиктивных адресов для ведения деятельности компаний;

сократить возможности для проведения нелегитимных финансовых операций.

Как будет работать проверка

Проект приказа предусматривает усиление роли субъектов финансового мониторинга. Они будут обязаны:

тщательно проверять своих клиентов и их представителей;

подтверждать фактическое местонахождение юридического лица;

препятствовать регистрации компаний на несоответствующие адреса.

Таким образом, контроль будет распространяться не только на регистрацию компаний, но и на последующий мониторинг их деятельности.

Публичное обсуждение

Проект нормативного акта открыт для комментариев и предложений граждан и организаций. Публичное обсуждение продлится до 15 ноября 2025 года, после чего планируется окончательное утверждение документа.

Ожидаемые эффекты

Эксперты прогнозируют, что внедрение новых правил приведет к:

сокращению числа компаний, созданных исключительно для обхода законодательства;

снижению рисков финансовых махинаций;

повышению прозрачности деловой среды в Казахстане.

Запрет на регистрацию по фиктивным адресам станет очередным шагом государства в борьбе с нелегитимной предпринимательской деятельностью и укреплении доверия к деловой среде.