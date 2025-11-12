Не платишь вовремя — счета заморозят: что изменится с 1 января в системе пенсионных отчислений

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения, касающиеся порядка уплаты обязательных пенсионных взносов. Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года внесены поправки в Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik.com

Учет доходов при начислении пенсионных взносов

Согласно новым правилам, при расчете обязательных профессиональных пенсионных взносов будут учитываться все ежемесячные доходы работника, которые предусмотрены Налоговым кодексом РК.

Однако есть исключения. Не подлежат учету следующие выплаты:

выплаты, указанные в статье 365 Налогового кодекса, которые не являются доходом физического лица ;

выплаты, на которые уменьшается налогооблагаемый доход физического лица при удержании налога у источника.

Расходы на уплату обязательных профессиональных пенсионных взносов относятся к фонду оплаты труда агента, то есть работодателя или организации, отчисляющей взносы.

Основные изменения в законодательстве

Поправки касаются нескольких ключевых аспектов пенсионной системы:

Исключения при удержании взносов Определены выплаты и доходы, с которых не удерживаются обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в ЕНПФ;

Уточнен перечень доходов, не учитываемых при начислении ОППВ и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). Интернет-платформы и агенты по уплате взносов Оператор интернет-платформы становится агентом по уплате ОПВ для физических лиц, оказывающих услуги или выполняющих работы через интернет-платформы или мобильные приложения платформенной занятости. Самозанятые и специальный налоговый режим Введено новое понятие — лица, применяющие специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых ;

Определен порядок расчета ОПВ, ставки и сроки уплаты для таких лиц. Контроль задолженности Орган государственных доходов уведомляет о сумме задолженности по ОПВ и ОППВ, если она превышает 6-кратный месячный расчетный показатель (МРП) ;

В случае непогашения задолженности в течение установленного срока применяются меры взыскания.

Порядок действий при задолженности

Если задолженность по обязательным пенсионным взносам превышает 6-кратный МРП:

Составление списков должников Агент предоставляет органу государственных доходов списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность, в течение 15 рабочих дней со дня вручения уведомления. Уведомление органа госдоходов Орган государственных доходов в течение 5 рабочих дней направляет агенту уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам работодателя для перечисления в ЕНПФ.

Уведомление вручается лично под роспись или другими способами, подтверждающими получение. Приостановление операций при непогашении долга Если задолженность не погашена, орган госдоходов может приостановить расходные операции агента по банковским счетам и кассе через 10 рабочих дней после вручения уведомления.

Итог

Поправки с 1 января 2026 года направлены на:

уточнение порядка учета доходов при уплате пенсионных взносов;

введение механизмов контроля за самозанятыми и интернет-платформами;

усиление ответственности за непогашение задолженности по обязательным пенсионным взносам.

Эти изменения повлияют на работодателей, самозанятых и физических лиц, получающих доход через интернет-платформы, а также усилят прозрачность пенсионной системы в Казахстане.