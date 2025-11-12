“Палач” из Северо-Казахстанской области вышел из ИВС и сделал заявление

22-летний охранник, известный под прозвищем Дамир “Палач”, который подозревался в жестком избиении посетителя кафе в Петропавловске, был задержан, но вскоре отпущен из изолятора временного содержания (ИВС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Кадр из видео

Дамир решил лично обратиться к казахстанцам, чтобы рассказать свою версию событий, произошедших в ресто-баре “Арбат”, и выразить сожаление о случившемся.

Версия охранника

По словам Дамира, конфликт начался из-за агрессивного поведения пострадавшего:

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он оскорблял посетителей и персонал заведения.

Игнорировал замечания Дамира, который исполнял обязанности старшего контролера ресторана.

Дамир подчеркнул, что полностью осознает свою ответственность за произошедшее.

Примирение с пострадавшим

Охранник рассказал, что после инцидента они с пострадавшим пришли к соглашению:

1 ноября 2025 года Дамир и потерпевший встретились в городском отделе полиции.

Дамир извинился перед мужчиной.

После этого пострадавший был отпущен домой.

Дамир отметил, что с момента инцидента он продолжал работать и проводить время с семьей, занимался спортом и не скрывался от правоохранительных органов. Он постоянно оставался на связи и готов к сотрудничеству.

Извинения и незнание о деле

В завершении видеообращения Дамир еще раз извинился перед потерпевшим и заявил, что не знал о возбуждении уголовного дела в его отношении.

Действия полиции

Ранее пресс-служба полиции Северо-Казахстанской области сообщила: