“Палач” из Северо-Казахстанской области вышел из ИВС и сделал заявление

22-летний охранник, известный под прозвищем Дамир “Палач”, который подозревался в жестком избиении посетителя кафе в Петропавловске, был задержан, но вскоре отпущен из изолятора временного содержания (ИВС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Дамир решил лично обратиться к казахстанцам, чтобы рассказать свою версию событий, произошедших в ресто-баре “Арбат”, и выразить сожаление о случившемся.
По словам Дамира, конфликт начался из-за агрессивного поведения пострадавшего:
Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он оскорблял посетителей и персонал заведения.
Игнорировал замечания Дамира, который исполнял обязанности старшего контролера ресторана.
Дамир подчеркнул, что полностью осознает свою ответственность за произошедшее.
Охранник рассказал, что после инцидента они с пострадавшим пришли к соглашению:
1 ноября 2025 года Дамир и потерпевший встретились в городском отделе полиции.
Дамир извинился перед мужчиной.
После этого пострадавший был отпущен домой.
Дамир отметил, что с момента инцидента он продолжал работать и проводить время с семьей, занимался спортом и не скрывался от правоохранительных органов. Он постоянно оставался на связи и готов к сотрудничеству.
В завершении видеообращения Дамир еще раз извинился перед потерпевшим и заявил, что не знал о возбуждении уголовного дела в его отношении.
Ранее пресс-служба полиции Северо-Казахстанской области сообщила:
Возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”.
Во время задержания мужчина оказал сопротивление.
Жалобы Дамира на действия сотрудников правоохранительных органов будут проверены в рамках служебного расследования.
