12.11.2025, 10:41

В Казахстане подросток убил одноклассника одним ударом

Новости Казахстана 0 1 013

В Туркестане расследуется смерть ученика 9 класса одной из местных школ. Инцидент произошел 3 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции (ДП) области, передает Lada.kz. 

Фото: ДП Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области

Подробности происшествия

По предварительным данным, девятиклассник ударил своего одноклассника в грудь. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, провела все необходимые действия для фиксации обстоятельств трагедии.

Задержание и меры полиции

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Кроме того, полицейские задержали всех, кто находился при инциденте, для дачи показаний.

Руководство ДП Туркестанской области держит ход следствия на особом контроле.

Ответственность родителей и местных органов

Помимо самого подростка, к ответственности привлечены законные представители несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района направлено соответствующее представление для дальнейшего реагирования.

1
13
1
