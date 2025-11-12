Когда ваш автомобиль могут забрать из-за долгов супруга - важное разъяснение для казахстанцев

Даже если автомобиль оформлен на одного из супругов, наличие долгов у второго не всегда защищает имущество от взыскания. Эксперт юридической фирмы «SOLIS Partners» Чингис Оралбаев рассказал Digital Business , какие факторы влияют на сохранность авто и как минимизировать риски, сообщает Lada.kz.

Происхождение автомобиля решает многое

По словам юриста, ключевым фактором является источник средств, за которые куплена машина. Если автомобиль приобретен в браке, он чаще всего рассматривается как совместная собственность, даже если официально оформлен только на одного супруга.

«Если авто куплено в браке на общие деньги — его заберут почти наверняка. Если оно было подарено супругу или перешло по наследству — шансы защитить его выше», — пояснил Оралбаев.

Таким образом, важно понимать, на чьи средства была совершена покупка, и иметь документы, подтверждающие личное имущество.

Личные долги и семейные обязательства: где грань

Суд учитывает характер долгов при взыскании имущества.

Общие долги : кредиты на ремонт квартиры, обучение детей, лечение или другие расходы, связанные с семьей.

Личные долги: кредиты на азартные игры, личные займы или расходы, не связанные с нуждами семьи.

Однако, как предупреждает эксперт, кредиторы могут пытаться доказать, что средства, даже взятые на личные нужды, пошли на содержание семьи, что увеличивает риск взыскания.

Брачный договор как инструмент защиты имущества

Наличие брачного договора существенно повышает вероятность сохранения имущества в случае финансовых проблем одного из супругов.

«Если есть брачный договор, где четко прописано, что это имущество одного из супругов, это резко повышает шансы в суде. Особенно это важно, если один из супругов — предприниматель, который может подвергать имущество риску. Тогда целесообразно оформить ценное имущество на второго, «нерискового» супруга, и иметь брачный договор, подтверждающий его личный статус», — советует Оралбаев.

Эксперт отмечает, что заранее подготовленные юридические документы — лучший способ минимизировать риск потери автомобиля или другой собственности из-за долгов партнера.

Вывод

Даже если автомобиль оформлен на одного супруга, суд может признать его общей собственностью, если он был куплен на общие средства. Различие между личными и семейными долгами, а также наличие брачного договора — ключевые факторы, влияющие на возможность сохранить имущество.

Совет эксперта: чтобы защитить ценное имущество, важно заранее оформить брачный договор и документально подтвердить источники приобретения, особенно в семьях с предпринимателями или высокими финансовыми рисками.