12.11.2025, 11:48

В Казахстане хотят ограничить доступ к соцсетям по возрасту: причины и подробности

Новости Казахстана

В Мажилисе озвучено предложение о введении возрастных ограничений для регистрации в социальных сетях. С такой инициативой выступил депутат Асхат Аймагамбетов, подчеркнув необходимость защиты несовершеннолетних от нежелательного контента и чрезмерного пребывания в онлайн-среде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: chechnyatoday.com
Фото: chechnyatoday.com

Защита детей от раннего погружения в интернет

По словам парламентария, сегодня даже дети 5–6 лет могут без труда создать аккаунт в популярных приложениях, таких как TikTok или Instagram, — без ведома родителей и без какой-либо системы верификации.

«В других странах подобные ограничения уже давно существуют. Например, в Дании и Австралии регистрация разрешена только с 15–16 лет, а в США, Великобритании и Ирландии для этого требуется согласие родителей и обязательная проверка личности», — отметил Аймагамбетов.

Международный опыт: как решают вопрос за рубежом

Инициатор предложения напомнил, что многие развитые государства ввели строгие нормы, направленные на обеспечение цифровой безопасности детей. В одних странах установлен минимальный возраст для регистрации, в других — предусмотрен механизм родительского согласия и идентификации пользователя.

Такие меры, по мнению депутата, позволяют сбалансировать свободу доступа в интернет и ответственность за безопасность несовершеннолетних. Аймагамбетов подчеркнул, что Казахстану стоит внимательно изучить международный опыт и адаптировать его с учётом национальных особенностей.

Позиция министерства: ограничений пока не будет

В ответ на депутатское предложение вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун сообщил, что в настоящее время ведомство не планирует немедленного введения возрастных барьеров. Однако работа по регулированию детского присутствия в цифровом пространстве продолжается.

«Сегодня, наоборот, идёт движение в сторону предоставления разных уровней доступа — в ограниченном формате. Мы стремимся не останавливать цифровое развитие, а регулировать контент, чтобы он соответствовал возрасту пользователей и мировым тенденциям», — пояснил Мун.

Баланс между свободой и безопасностью

Дискуссия вокруг возрастных ограничений в соцсетях отражает более широкий вопрос — как найти баланс между цифровыми правами граждан и защитой детей от информационных рисков.

Эксперты отмечают, что внедрение подобной системы потребует комплексного подхода: законодательных изменений, развития технологий верификации и участия родителей в цифровом воспитании.

1
1
0
