В Казахстане с 11 ноября изменились правила регистрации по месту жительства

Совместным приказом Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министра внутренних дел страны запущен пилотный проект, который переводит регистрацию по месту жительства и временного пребывания граждан полностью в электронный формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

© Sputnik / Болат Шайхинов

Перевод регистрации в онлайн-формат

Пилотный проект предусматривает, что регистрация по месту жительства для физических лиц осуществляется исключительно через интернет.

Срок действия пилотного проекта:

Начало: 11 ноября 2025 года

Окончание: 30 июня 2026 года

Доступные платформы для онлайн-регистрации:

Портал eGov

Мобильное приложение EgovMobile

Другие цифровые платформы государственных услуг

Как будет работать регистрация через ЦОН

При обращении в Центр обслуживания населения (ЦОН) сотрудники продолжают выполнять контрольные функции. Они определяют, кому принадлежит жильё, и в зависимости от этого выбирается способ регистрации:

Если собственник жилья — несовершеннолетний или недееспособный гражданин , регистрация проводится через оператора ЦОН.

В остальных случаях — регистрация проходит только онлайн без участия сотрудников ЦОН.

Особенности онлайн-регистрации в Астане

Для жителей столицы введены дополнительные правила:

Регистрация по месту жительства или временного пребывания доступна исключительно в электронном формате. Система автоматически проверяет данные через несколько государственных баз: ГБД «Физические лица»

ИС ЗАГС

Единый кадастр недвижимости

НОБД

ЕПВО Алгоритм учитывает: Норматив жилой площади

Родственные связи с владельцем жилья

Статус студента очной формы обучения

Если данные о родстве или обучении отсутствуют, система автоматически выдаёт уведомление об отказе в регистрации.

Цели пилотного проекта

Основная цель инициативы — полная цифровизация процесса регистрации граждан, что позволит: