12.11.2025, 12:28

В Казахстане с 11 ноября изменились правила регистрации по месту жительства

Новости Казахстана 0 5 748

Совместным приказом Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министра внутренних дел страны запущен пилотный проект, который переводит регистрацию по месту жительства и временного пребывания граждан полностью в электронный формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© Sputnik / Болат Шайхинов
© Sputnik / Болат Шайхинов

Перевод регистрации в онлайн-формат

Пилотный проект предусматривает, что регистрация по месту жительства для физических лиц осуществляется исключительно через интернет.

Срок действия пилотного проекта:

  • Начало: 11 ноября 2025 года

  • Окончание: 30 июня 2026 года

Доступные платформы для онлайн-регистрации:

  • Портал eGov

  • Мобильное приложение EgovMobile

  • Другие цифровые платформы государственных услуг

Как будет работать регистрация через ЦОН

При обращении в Центр обслуживания населения (ЦОН) сотрудники продолжают выполнять контрольные функции. Они определяют, кому принадлежит жильё, и в зависимости от этого выбирается способ регистрации:

  • Если собственник жилья — несовершеннолетний или недееспособный гражданин, регистрация проводится через оператора ЦОН.

  • В остальных случаях — регистрация проходит только онлайн без участия сотрудников ЦОН.

Особенности онлайн-регистрации в Астане

Для жителей столицы введены дополнительные правила:

  1. Регистрация по месту жительства или временного пребывания доступна исключительно в электронном формате.

  2. Система автоматически проверяет данные через несколько государственных баз:

    • ГБД «Физические лица»

    • ИС ЗАГС

    • Единый кадастр недвижимости

    • НОБД

    • ЕПВО

  3. Алгоритм учитывает:

    • Норматив жилой площади

    • Родственные связи с владельцем жилья

    • Статус студента очной формы обучения

Если данные о родстве или обучении отсутствуют, система автоматически выдаёт уведомление об отказе в регистрации.

Цели пилотного проекта

Основная цель инициативы — полная цифровизация процесса регистрации граждан, что позволит:

  • Сократить бумажный документооборот

  • Повысить точность и актуальность данных в государственных базах

  • Облегчить и ускорить процесс регистрации для граждан

