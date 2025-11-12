В Казахстане с 11 ноября изменились правила регистрации по месту жительства

Совместным приказом Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министра внутренних дел страны запущен пилотный проект, который переводит регистрацию по месту жительства и временного пребывания граждан полностью в электронный формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Пилотный проект предусматривает, что регистрация по месту жительства для физических лиц осуществляется исключительно через интернет.
Срок действия пилотного проекта:
Начало: 11 ноября 2025 года
Окончание: 30 июня 2026 года
Доступные платформы для онлайн-регистрации:
Портал eGov
Мобильное приложение EgovMobile
Другие цифровые платформы государственных услуг
При обращении в Центр обслуживания населения (ЦОН) сотрудники продолжают выполнять контрольные функции. Они определяют, кому принадлежит жильё, и в зависимости от этого выбирается способ регистрации:
Если собственник жилья — несовершеннолетний или недееспособный гражданин, регистрация проводится через оператора ЦОН.
В остальных случаях — регистрация проходит только онлайн без участия сотрудников ЦОН.
Для жителей столицы введены дополнительные правила:
Регистрация по месту жительства или временного пребывания доступна исключительно в электронном формате.
Система автоматически проверяет данные через несколько государственных баз:
ГБД «Физические лица»
ИС ЗАГС
Единый кадастр недвижимости
НОБД
ЕПВО
Алгоритм учитывает:
Норматив жилой площади
Родственные связи с владельцем жилья
Статус студента очной формы обучения
Если данные о родстве или обучении отсутствуют, система автоматически выдаёт уведомление об отказе в регистрации.
Основная цель инициативы — полная цифровизация процесса регистрации граждан, что позволит:
Сократить бумажный документооборот
Повысить точность и актуальность данных в государственных базах
Облегчить и ускорить процесс регистрации для граждан
