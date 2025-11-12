Исчезнуть из интернета не получится: что нужно знать каждому казахстанцу

Полностью реализовать право на забвение в Казахстане пока невозможно. С этим мнением выступила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, объясняя, как новые нормы будут работать с государственными базами данных и частными сервисами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
«Удалить полностью цифровой след — это иллюзия», — подчеркнула Е. Смышляева.
Она отметила, что закон о персональных данных уже частично реализует принцип забвения: граждане могут отзывать свое согласие на обработку данных.
Забвение может проявляться в нескольких формах:
Полное удаление информации — технически самая сложная операция.
Анонимизация данных — удаление только персональной информации.
Ограничение оборота или доступа к данным — самая распространенная практика на сегодня.
При этом для информации, хранящейся в государственных архивах или по другим законным требованиям, будут предусмотрены оговорки.
В проекте Цифрового кодекса закреплено, что забвение невозможно в двух случаях:
Если информация касается противоправных действий или расследований.
Если данные представляют публичный интерес — они не подлежат удалению.
За пределами этих исключений граждане смогут требовать ограничения доступа к своим данным или их удаления.
Мажилис недавно рассмотрел проект Цифрового кодекса в первом чтении. Ключевые новации:
Введение категории распределенный цифровой объект, для которых применяется режим цифрового кондоминиума — совместного владения и управления через консенсус или смарт-контракты.
Расширение базовых прав человека в цифровой среде: право на забвение, доступ к информации, защиту цифровой идентичности и конфиденциальность.
Усиление режима аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую. Электронная цифровая подпись сохраняется как единственная квалифицированная форма подписи.
Планируется создание многоуровневого национального реестра цифровых объектов, приоритет которого отдается отечественным решениям, с требованиями локализации для иностранных систем.
Впервые цифровые данные признаются объектом права, что означает:
данные приобретают экономическую ценность;
могут участвовать в гражданском обороте;
национальные цифровые объекты не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета Казахстана.
Проект кодекса вводит комплексный аудит цифровых систем по трем уровням:
Функциональный аудит — проверка соответствия целей и реальных функций, особенно ИИ.
Аудит кибербезопасности — оценка устойчивости к угрозам, защита данных и надежность архитектуры.
Регуляторный аудит — проверка соответствия внутренних политик требованиям кодекса и согласованности с законодательством.
Полный цифровой «сброс» пока недостижим, но новые нормы создают механизмы для ограничения использования личных данных и защиты цифровой идентичности граждан.
