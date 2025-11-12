Полисы в Казахстане: страховщики требуют пересмотра тарифов в два раза – что ждёт автовладельцев

Мажилисмены Казахстана рассматривают поправки в закон об ОСГПО. Если они будут приняты, статья 24 закона «Пределы ответственности страховщика» может быть скорректирована. В частности, выплаты за вред здоровью или имуществу при ДТП могут вырасти вдвое, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz

По словам страховщиков, текущие тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСГПО) не покрывают расходы на выплаты пострадавшим в ДТП и в будущем ситуация лишь усугубится.

Возможное увеличение выплат в два раза

Сейчас действующие нормы не позволяют полностью компенсировать расходы на лечение и реабилитацию пострадавших, что уже создает финансовую нагрузку на страховые компании.

Мнение страховщиков

Председатель ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» Виталий Верёвкин отметил, что даже без увеличения лимитов выплат действующие тарифы требуют серьёзного пересмотра.

По его расчётам, убыточность ОСГПО сегодня составляет 120–140 %, то есть страховщики выплачивают больше, чем собирают премий с водителей.

Причины высокой убыточности ОСГПО

Основные факторы, влияющие на негативное финансовое положение страховщиков:

Рост числа серьёзных ДТП – увеличивается количество аварий с тяжёлыми травмами или смертельным исходом. Расширение практики «Европротокола» – за полтора года страховщики выплатили по 35 806 аварий более 7 млрд тенге. В 2026 году лимит по Европротоколу планируется увеличить со 100 до 200 МРП. Изменения в статье 610 КоАП РК – при ДТП без пострадавших виновник не лишается водительских прав; полиция оформляет только протокол и штраф.

Рост страховых выплат за три года

Хотя средний размер страховой премии за последние три года вырос на 31 % (с 12 997 тенге в 2022 году до 19 126 тенге в 2025 году), выплаты по авариям увеличились в разы.

Данные по выплатам:

Инвалидность: 2022: 96 случаев, сумма выплат – 414 291 088 тенге 2025: 367 случаев, сумма выплат – 1 424 605 454 тенге

Смерть: 2022: 223 случая, сумма выплат – 1 366 098 000 тенге 2025: 462 случая, сумма выплат – 3 624 852 205 тенге

Повреждение имущества: 2022: 20 291 случай, сумма выплат – 13 172 634 495 тенге 2025: 95 766 случаев, сумма выплат – 54 449 137 820 тенге



Прогноз убыточности ОСГПО

Группа актуариев подсчитала коэффициент убыточности ОСГПО:

2021–2023: 95,97–98,3 %

2024: резкий рост – 121,86 %

Если выплаты по авариям увеличить вдвое, убыточность достигнет 150%

Следует отметить, что расчёты 2025 года не учитывают:

инфляцию и колебания валютного курса;

рост цен на запчасти и услуги;

планируемые изменения налогового законодательства;

увеличение стоимости коммунальных услуг.

При учёте этих факторов стоимость полисов в 2025 году уже следовало бы повысить в двое и более.

Необходимость комплексного подхода

По словам Виталия Верёвкина, рынок ОСГПО требует системного решения. Премии и выплаты должны обеспечивать: