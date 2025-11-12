18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.11.2025, 13:57

Полисы в Казахстане: страховщики требуют пересмотра тарифов в два раза – что ждёт автовладельцев

Новости Казахстана 0 737

Мажилисмены Казахстана рассматривают поправки в закон об ОСГПО. Если они будут приняты, статья 24 закона «Пределы ответственности страховщика» может быть скорректирована. В частности, выплаты за вред здоровью или имуществу при ДТП могут вырасти вдвое, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

По словам страховщиков, текущие тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСГПО) не покрывают расходы на выплаты пострадавшим в ДТП и в будущем ситуация лишь усугубится.

Возможное увеличение выплат в два раза

Сейчас действующие нормы не позволяют полностью компенсировать расходы на лечение и реабилитацию пострадавших, что уже создает финансовую нагрузку на страховые компании.

Мнение страховщиков

Председатель ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» Виталий Верёвкин отметил, что даже без увеличения лимитов выплат действующие тарифы требуют серьёзного пересмотра.

По его расчётам, убыточность ОСГПО сегодня составляет 120–140 %, то есть страховщики выплачивают больше, чем собирают премий с водителей.

Причины высокой убыточности ОСГПО

Основные факторы, влияющие на негативное финансовое положение страховщиков:

  1. Рост числа серьёзных ДТП – увеличивается количество аварий с тяжёлыми травмами или смертельным исходом.

  2. Расширение практики «Европротокола» – за полтора года страховщики выплатили по 35 806 аварий более 7 млрд тенге. В 2026 году лимит по Европротоколу планируется увеличить со 100 до 200 МРП.

  3. Изменения в статье 610 КоАП РК – при ДТП без пострадавших виновник не лишается водительских прав; полиция оформляет только протокол и штраф.

Рост страховых выплат за три года

Хотя средний размер страховой премии за последние три года вырос на 31 % (с 12 997 тенге в 2022 году до 19 126 тенге в 2025 году), выплаты по авариям увеличились в разы.

Данные по выплатам:

  • Инвалидность:

    • 2022: 96 случаев, сумма выплат – 414 291 088 тенге

    • 2025: 367 случаев, сумма выплат – 1 424 605 454 тенге

  • Смерть:

    • 2022: 223 случая, сумма выплат – 1 366 098 000 тенге

    • 2025: 462 случая, сумма выплат – 3 624 852 205 тенге

  • Повреждение имущества:

    • 2022: 20 291 случай, сумма выплат – 13 172 634 495 тенге

    • 2025: 95 766 случаев, сумма выплат – 54 449 137 820 тенге

Прогноз убыточности ОСГПО

Группа актуариев подсчитала коэффициент убыточности ОСГПО:

  • 2021–2023: 95,97–98,3 %

  • 2024: резкий рост – 121,86 %

  • Если выплаты по авариям увеличить вдвое, убыточность достигнет 150%

Следует отметить, что расчёты 2025 года не учитывают:

  • инфляцию и колебания валютного курса;

  • рост цен на запчасти и услуги;

  • планируемые изменения налогового законодательства;

  • увеличение стоимости коммунальных услуг.

При учёте этих факторов стоимость полисов в 2025 году уже следовало бы повысить в двое и более.

Необходимость комплексного подхода

По словам Виталия Верёвкина, рынок ОСГПО требует системного решения. Премии и выплаты должны обеспечивать:

  1. Полное покрытие обязательств перед пострадавшими;

  2. Оплату административных расходов и налогов;

  3. Сохранение минимальной прибыли для продолжения деятельности страховой компании.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь