Дерзкая атака ЛГБТ на депутатов: разбор скандального инцидента в Мажилисе

На заседании Мажилиса депутат Едил Жанбыршин сообщил о том, что на него и коллег была организована информационная атака со стороны ЛГБТ-сообщества. По его словам, представители этой группы распространяли материалы, которые якобы дискредитировали парламентариев и нарушали национальные ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
"Это безнравственное сообщество чувствует себя вольготно в нашем святом доме, попирая национальные ценности. Они клевещут, утверждая, будто в нашем народном фольклоре присутствует гомосексуализм", – заявил депутат.
Сегодня Мажилис одобрил поправку, запрещающую пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Жанбыршин подчеркнул, что инициатива направлена на защиту традиционных семейных ценностей и предотвращение влияния деструктивных идеологий на молодежь.
По его словам, ЛГБТ-сообщество проводило незаконную пропаганду в школах и распространяло материалы, которые высмеивали и дискредитировали депутатов:
Едил Жанбыршин
Асхат Аймагамбетов
Жанарбек Ашимжан
Ардак Назаров
Елнур Бейсенбаев
Самат Мусабаев
"Это вопиющая дерзость, давление на представителей законодательного органа, нарушение прав человека", – отметил парламентарий.
Депутат также заявил, что в социальных сетях распространяются откровенные материалы и призывы к аморальному поведению, а радикальные группы, включая ЛГБТ и феминистские движения, якобы получают многомиллионное финансирование из-за рубежа для подрыва национальных ценностей.
Жанбыршин привел пример США, где президент Дональд Трамп подписал документы, ограничивающие однополые браки и признающие только два пола – мужской и женский.
"Ряд международных организаций обжаловал это решение в Верховном суде США, но суд признал его законным. Даже Америка официально отметила, что ЛГБТ и однополые браки чужды обществу явления", – сказал депутат.
Мажилисмен подчеркнул, что новый закон не ограничивает права человека, как утверждают некоторые международные организации:
Поправки защищают традиционный институт семьи
Оберегают детей и подростков от деструктивных идеологий
Укрепляют национальную безопасность и духовный иммунитет населения
"Эти меры направлены на сохранение нравственных и культурных ценностей страны", – заключил Жанбыршин.
