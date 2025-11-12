Дерзкая атака ЛГБТ на депутатов: разбор скандального инцидента в Мажилисе

На заседании Мажилиса депутат Едил Жанбыршин сообщил о том, что на него и коллег была организована информационная атака со стороны ЛГБТ-сообщества . По его словам, представители этой группы распространяли материалы, которые якобы дискредитировали парламентариев и нарушали национальные ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: t.me/mazhilis_kz

Информационная атака на депутатов

"Это безнравственное сообщество чувствует себя вольготно в нашем святом доме, попирая национальные ценности. Они клевещут, утверждая, будто в нашем народном фольклоре присутствует гомосексуализм", – заявил депутат.

Поправка о запрете пропаганды ЛГБТ

Сегодня Мажилис одобрил поправку, запрещающую пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Жанбыршин подчеркнул, что инициатива направлена на защиту традиционных семейных ценностей и предотвращение влияния деструктивных идеологий на молодежь.

По его словам, ЛГБТ-сообщество проводило незаконную пропаганду в школах и распространяло материалы, которые высмеивали и дискредитировали депутатов:

Едил Жанбыршин

Асхат Аймагамбетов

Жанарбек Ашимжан

Ардак Назаров

Елнур Бейсенбаев

Самат Мусабаев

"Это вопиющая дерзость, давление на представителей законодательного органа, нарушение прав человека", – отметил парламентарий.

Распространение откровенных материалов

Депутат также заявил, что в социальных сетях распространяются откровенные материалы и призывы к аморальному поведению, а радикальные группы, включая ЛГБТ и феминистские движения, якобы получают многомиллионное финансирование из-за рубежа для подрыва национальных ценностей.

Пример США и защита традиций

Жанбыршин привел пример США, где президент Дональд Трамп подписал документы, ограничивающие однополые браки и признающие только два пола – мужской и женский.

"Ряд международных организаций обжаловал это решение в Верховном суде США, но суд признал его законным. Даже Америка официально отметила, что ЛГБТ и однополые браки чужды обществу явления", – сказал депутат.

Поправка не нарушает права человека

Мажилисмен подчеркнул, что новый закон не ограничивает права человека, как утверждают некоторые международные организации:

Поправки защищают традиционный институт семьи

Оберегают детей и подростков от деструктивных идеологий

Укрепляют национальную безопасность и духовный иммунитет населения