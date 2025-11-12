В Кремле рассказали о значении декларации России и Казахстана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность предстоящей декларации о переходе российско-казахстанских отношений на уровень всеобъемлющего сотрудничества. По его словам, документ будет подписан на высшем государственном уровне и имеет большое стратегическое значение для обеих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Это декларация подписная, подписывается на высшем уровне. Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить», — отметил Песков.
Документ планируется подписать в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Визит рассчитан на два дня и включает ряд важных встреч на высшем уровне.
Накануне подписания декларации Токаев провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более 2,5 часов. Во время встречи казахстанский лидер подчеркнул, что между странами отсутствуют серьезные разногласия.
«Нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе», — заявил Токаев, отметив высокий уровень взаимодействия между двумя государствами.
