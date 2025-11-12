В Кремле рассказали о значении декларации России и Казахстана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность предстоящей декларации о переходе российско-казахстанских отношений на уровень всеобъемлющего сотрудничества. По его словам, документ будет подписан на высшем государственном уровне и имеет большое стратегическое значение для обеих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Это декларация подписная, подписывается на высшем уровне. Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить», — отметил Песков.

Подписание ожидается во время визита Токаева в Москву

Документ планируется подписать в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Визит рассчитан на два дня и включает ряд важных встреч на высшем уровне.

Встреча лидеров: более двух часов переговоров

Накануне подписания декларации Токаев провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более 2,5 часов. Во время встречи казахстанский лидер подчеркнул, что между странами отсутствуют серьезные разногласия.