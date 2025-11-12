Банки Казахстана начнут распознавать клиентов по венам на руках

В Казахстане тестируется новая биометрическая технология, которая позволит финансовым учреждениям и государственным структурам идентифицировать клиентов не только по традиционным методам, но и по уникальному рисунку вен на ладонях. Подтверждение информации поступило из кулуаров от вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрия Муна, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: kubnews.ru

Новый уровень идентификации личности

По словам Дмитрия Муна, в стране создается единая база биометрических данных, которая объединит все существующие способы подтверждения личности:

Отпечатки пальцев – проверенный временем метод, применяемый в банках и госорганах;

Распознавание лица – технология, которая уже используется для удаленной идентификации;

Скан ладони – анализ формы и линий руки;

Рисунок вен на руках – новейший способ, основанный на уникальной венозной сети каждого человека.

Объединение всех этих методов в одной системе позволит значительно ускорить процесс идентификации клиентов, повысить точность проверок и минимизировать риски мошенничества.

Биометрия под контролем государства

Внедрение новых технологий пройдет строгие проверки и тестирование. В Министерстве цифрового развития Казахстана подчёркивают, что ни один банк или госорган не сможет использовать систему без официального одобрения.

«Все новые методы будут проверяться на соответствие требованиям безопасности и защите персональных данных граждан», – заявил представитель Минцифры.

Ожидается, что внедрение биометрических технологий не только повысит скорость обслуживания клиентов, но и укрепит уровень безопасности финансовых операций в стране.

Перспективы и ожидания

Эксперты отмечают, что расширение биометрии за счет венозного рисунка может стать важным шагом к цифровизации финансового сектора. Помимо ускорения идентификации, такие технологии способны снизить количество случаев мошенничества и несанкционированного доступа к счетам.

В будущем объединенная база биометрических данных позволит государству и банкам более эффективно управлять идентификацией граждан, сохраняя при этом высокий уровень защиты личной информации.