Названы страны, граждане которых чаще всего переезжают в Казахстан: кто и зачем едет на ПМЖ

Бюро национальной статистики (БНС) Казахстана опубликовало свежие данные о миграционных потоках за январь-сентябрь 2025 года. Цифры показывают, что республика сохраняет привлекательность для переезда, а количество прибывающих стабильно превышает число покидающих страну, сообщает Lada.kz.

Фото: © Sputnik / Рамиль Ситдиков

Казахстан вновь становится страной притяжения

За девять месяцев текущего года в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 16,1 тысячи человек. При этом выехали из страны 5,9 тысячи человек — на 41,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, миграционное сальдо (разница между прибывшими и выбывшими) составило плюс 10,2 тысячи человек, что подтверждает положительный миграционный баланс страны.

В БНС подчеркивают, что Казахстан постепенно превращается не только в транзитную, но и в принимающую страну, куда возвращаются бывшие соотечественники и едут граждане ближнего и дальнего зарубежья.

Основные миграционные потоки — из стран СНГ

Как отмечают в ведомстве, основной миграционный обмен Казахстана приходится на государства Содружества Независимых Государств (СНГ).

82,7% всех прибывших приехали из стран СНГ;

73,2% выбывших направились именно туда.

Среди граждан других государств, переехавших в Казахстан, лидируют выходцы из:

Китая ,

Монголии ,

Турции.

Эти страны сохраняют устойчивые культурные и экономические связи с Казахстаном, а также активно участвуют в программах обмена рабочей силы и инвестиционных проектов.

Где предпочитают обосноваться новые жители

Большинство переселенцев выбирают крупные города и экономически активные регионы. По данным БНС, наибольшее количество прибывших на ПМЖ зарегистрировано:

в Алматинской области – 4,4 тыс. человек,

в Алматы – 2,6 тыс. человек,

в Мангистаускую область – 2,3 тыс. человек,

в Астану – 1 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что мигрантов привлекают высокие темпы урбанизации, развитая инфраструктура и возможности трудоустройства в сфере услуг, строительства и логистики.

Внутренняя миграция также растет

Внутренние перемещения населения по стране демонстрируют стабильный рост. За указанный период их число увеличилось на 22,8% по сравнению с аналогичным временем прошлого года.

Это указывает на то, что казахстанцы активно переезжают из малых населенных пунктов в более развитые регионы в поисках работы, образования и лучших условий жизни.

Где наблюдается миграционный прирост

По межрегиональной миграции положительное сальдо зафиксировано в четырех регионах:

Астана – +67,2 тыс. человек,

Алматы – +27,8 тыс. человек,

Шымкент – +13 тыс. человек,

Алматинская область – +8 тыс. человек.

Эти территории продолжают оставаться центрами притяжения, где сосредоточены инвестиции, новые рабочие места и более высокий уровень социального обеспечения.

Общая тенденция: Казахстан укрепляет статус «страны возможностей»

Положительная миграционная динамика показывает, что Казахстан становится все более привлекательным как для возвращающихся соотечественников, так и для иностранцев. Развитие экономики, программы для кандасов и внедрение цифровых госуслуг создают благоприятные условия для переезда и адаптации.

Если тенденция сохранится, эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года страна может показать самый высокий миграционный прирост за последние пять лет.