18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.11.2025, 17:10

Названы страны, граждане которых чаще всего переезжают в Казахстан: кто и зачем едет на ПМЖ

Новости Казахстана 0 559

Бюро национальной статистики (БНС) Казахстана опубликовало свежие данные о миграционных потоках за январь-сентябрь 2025 года. Цифры показывают, что республика сохраняет привлекательность для переезда, а количество прибывающих стабильно превышает число покидающих страну, сообщает Lada.kz. 

Фото: © Sputnik / Рамиль Ситдиков
Фото: © Sputnik / Рамиль Ситдиков

Казахстан вновь становится страной притяжения

За девять месяцев текущего года в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 16,1 тысячи человек. При этом выехали из страны 5,9 тысячи человек — на 41,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, миграционное сальдо (разница между прибывшими и выбывшими) составило плюс 10,2 тысячи человек, что подтверждает положительный миграционный баланс страны.

В БНС подчеркивают, что Казахстан постепенно превращается не только в транзитную, но и в принимающую страну, куда возвращаются бывшие соотечественники и едут граждане ближнего и дальнего зарубежья.

Основные миграционные потоки — из стран СНГ

Как отмечают в ведомстве, основной миграционный обмен Казахстана приходится на государства Содружества Независимых Государств (СНГ).

  • 82,7% всех прибывших приехали из стран СНГ;

  • 73,2% выбывших направились именно туда.

Среди граждан других государств, переехавших в Казахстан, лидируют выходцы из:

  • Китая,

  • Монголии,

  • Турции.

Эти страны сохраняют устойчивые культурные и экономические связи с Казахстаном, а также активно участвуют в программах обмена рабочей силы и инвестиционных проектов.

Где предпочитают обосноваться новые жители

Большинство переселенцев выбирают крупные города и экономически активные регионы. По данным БНС, наибольшее количество прибывших на ПМЖ зарегистрировано:

  • в Алматинской области – 4,4 тыс. человек,

  • в Алматы – 2,6 тыс. человек,

  • в Мангистаускую область – 2,3 тыс. человек,

  • в Астану – 1 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что мигрантов привлекают высокие темпы урбанизации, развитая инфраструктура и возможности трудоустройства в сфере услуг, строительства и логистики.

Внутренняя миграция также растет

Внутренние перемещения населения по стране демонстрируют стабильный рост. За указанный период их число увеличилось на 22,8% по сравнению с аналогичным временем прошлого года.

Это указывает на то, что казахстанцы активно переезжают из малых населенных пунктов в более развитые регионы в поисках работы, образования и лучших условий жизни.

Где наблюдается миграционный прирост

По межрегиональной миграции положительное сальдо зафиксировано в четырех регионах:

  • Астана – +67,2 тыс. человек,

  • Алматы – +27,8 тыс. человек,

  • Шымкент – +13 тыс. человек,

  • Алматинская область – +8 тыс. человек.

Эти территории продолжают оставаться центрами притяжения, где сосредоточены инвестиции, новые рабочие места и более высокий уровень социального обеспечения.

Общая тенденция: Казахстан укрепляет статус «страны возможностей»

Положительная миграционная динамика показывает, что Казахстан становится все более привлекательным как для возвращающихся соотечественников, так и для иностранцев. Развитие экономики, программы для кандасов и внедрение цифровых госуслуг создают благоприятные условия для переезда и адаптации.

Если тенденция сохранится, эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года страна может показать самый высокий миграционный прирост за последние пять лет.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь