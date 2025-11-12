Квартира без взноса и с выгодной ставкой: с 17 ноября в Казахстане начинается приём заявок

В Казахстане стартуют новые жилищные программы для сотрудников силовых ведомств, которые получают государственные жилищные выплаты. Программы предлагают доступное жильё с минимальным или нулевым первоначальным взносом и сниженной процентной ставкой, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Отбасы банк», передает Lada.kz.

Фото: mir24.tv

Приём заявок начинается 17 ноября

С 17 ноября «Отбасы банк» откроет приём кредитных заявок для сотрудников и военнослужащих:

Министерства обороны

Комитета национальной безопасности (КНБ)

Министерства внутренних дел (МВД)

Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)

Службы государственной охраны

Военной прокуратуры

Других силовых ведомств

Важно: обращаться в банк самостоятельно пока не нужно. Кредиты будут оформляться по спискам, которые формируют сами ведомства. На данный момент «Отбасы банк» уже направил необходимые письма.

После того как ведомства предоставят списки, участники смогут обратиться в отделения банка, где менеджер проверит их наличие в списке и примет заявку на кредит.

Программа «Наурыз Әскери» — для нового жилья

Для покупки нового жилья создана программа «Наурыз Әскери». Её ключевые условия:

Процентная ставка — 9%

Первоначальный взнос — от 0%

Максимальная сумма займа при взносе 0–20%: 36 млн тенге — для Астаны и Алматы 30 млн тенге — для остальных регионов

При взносе 20–50% максимальная сумма увеличивается до 80 млн тенге

Программа является частью государственной инициативы «Наурыз». Средства для кредитования привлекаются по рыночным условиям через выпуск социальных облигаций, а государство субсидирует конечную ставку, чтобы кредиты стали доступнее.

Выбрать, забронировать и приобрести новое жильё можно через портал Baspana Market (otbasybank.kz