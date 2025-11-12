Больше, чем визит: как Казахстан и Россия выводят отношения на новый уровень (видео)

Президенты Казахстана и России провели важные переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Встреча стала значимым этапом развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба президента Казахстана

Дружба стран подтверждается делами

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув, что Москва рада государственному визиту и уверена в его успешном проведении.

"Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот в прошлом году составил 27,8 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года уже достиг 20 млрд", – отметил Путин.

Он также напомнил о масштабных совместных проектах между странами, оцениваемых десятками миллиардов долларов, и подчеркнул, что расчеты в основном проходят в национальных валютах.

"Мы добились того, что практически все расчеты происходят в национальных валютах", – заявил российский лидер.

Новый уровень отношений

По словам Путина, Россия и Казахстан постепенно выводят сотрудничество на более высокий межгосударственный уровень.

"Мы выводим наши отношения на ещё более высокий уровень. Нас это не может не радовать", – подчеркнул он.

Президент России также отметил надежность Казахстана как партнера:

"Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами".

Казахстан акцентирует суть партнерства

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стратегическое партнерство с Россией – это не просто политическая формальность, а реальное сотрудничество, основанное на конкретных обязательствах.

"Масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где мы бы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли совместные проекты", – заявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что страны поставили цель увеличить товарооборот до 30 млрд долларов и близки к подписанию документов по строительству атомной электростанции.

Визит как главное событие года

Государственный визит Токаева в Россию, по его словам, стал главным событием 2025 года для Казахстана.

"Мы тщательно готовились: проводили консультации на уровне министерств и ведомств. И можем с удовольствием констатировать, что проблем в наших двусторонних отношениях не существует – все сферы развиваются успешно", – подчеркнул президент.

Он также пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, на что российский лидер ответил согласием:

"С удовольствием приеду в Казахстан".

Обсуждение ключевых направлений сотрудничества

В рамках визита президенты провели переговоры в узком и расширенном формате, обсудив развитие стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделялось вопросам региональной и глобальной повестки дня.