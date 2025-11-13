«Купи сейчас — заплати позже»: Нацбанк готовит новые правила рассрочек - что ждет казахстанцев

Национальный банк Казахстана (Нацбанк) сообщил LS о планах и международном опыте регулирования рынка рассрочек и BNPL-сервисов (Buy Now, Pay Later – «Купи сейчас, заплати потом»), который активно развивается во многих странах, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Международный опыт: как регулируют рассрочки за рубежом

В Нацбанке отметили, что в ряде государств уже внедрены законодательные и нормативные меры для организаций, предоставляющих услуги рассрочки:

Обязательная авторизация или лицензирование таких компаний.

Оценка кредитоспособности потребителей перед предоставлением услуги.

Соблюдение требований к рекламе и предоставлению информации.

Передача данных в кредитные бюро для учета долгового бремени клиентов.

Примеры стран:

Регулирование уже действует: Австралия, Китай, Турция, Франция, Швеция.

Законодательная работа ведется: Великобритания, Малайзия, Индонезия.

По сути, международная практика постепенно приравнивает рассрочки, предоставляемые нефинансовыми организациями, к кредитным продуктам, что повышает контроль и защиту потребителей.

Ситуация в Казахстане: закон отстает от рынка

На данный момент в Казахстане отсутствует полноценная законодательная и нормативная база для регулирования рассрочек, предоставляемых нефинансовыми организациями:

В законодательстве нет четкого определения рассрочки , предоставляемой такими компаниями.

Отсутствует регламент их деятельности по выдаче рассрочек, хотя услуги схожи с продуктами банков (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО).

При этом нефинансовые компании активно предлагают услуги рассрочки в двух сегментах:

Потребительские товары и услуги: «Дочки» банков, мобильные операторы, компании по аренде авто и недвижимости с последующим выкупом. Недвижимость: Застройщики предоставляют рассрочку по договорам долевого участия или бронирования.

Проблемы учета и прозрачности

Нацбанк отметил, что текущие договорные отношения регулируются на общих основаниях, и компании (кроме операторов связи) не обязаны передавать данные о клиентах в кредитные бюро. Это означает:

Платежи по таким рассрочкам не учитываются при расчете кредитной истории заемщика в БВУ и МФО.

Информация о фактической долговой нагрузке граждан при этом критически важна для оценки финансового состояния клиентов.

Также важна защита прав потребителей, включая:

раскрытие всех условий договора (штрафы, неустойки при просрочке);

прозрачность рекламы и условий возврата товара;

порядок передачи долгов коллекторам;

условия отказа от рассрочки.

Перспективы регулирования в Казахстане

Нацбанк совместно с АРРФР и другими госорганами разрабатывает подходы к регулированию этого сегмента.

Ранее, в октябре 2024 года, премьер-министр Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплаты при выдаче займов, что стало шагом к большей прозрачности рынка.