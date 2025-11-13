18+
12.11.2025, 19:38

«Купи сейчас — заплати позже»: Нацбанк готовит новые правила рассрочек - что ждет казахстанцев

Новости Казахстана 0 568

Национальный банк Казахстана (Нацбанк) сообщил LS о планах и международном опыте регулирования рынка рассрочек и BNPL-сервисов (Buy Now, Pay Later – «Купи сейчас, заплати потом»), который активно развивается во многих странах, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Международный опыт: как регулируют рассрочки за рубежом

В Нацбанке отметили, что в ряде государств уже внедрены законодательные и нормативные меры для организаций, предоставляющих услуги рассрочки:

  • Обязательная авторизация или лицензирование таких компаний.

  • Оценка кредитоспособности потребителей перед предоставлением услуги.

  • Соблюдение требований к рекламе и предоставлению информации.

  • Передача данных в кредитные бюро для учета долгового бремени клиентов.

Примеры стран:

  • Регулирование уже действует: Австралия, Китай, Турция, Франция, Швеция.

  • Законодательная работа ведется: Великобритания, Малайзия, Индонезия.

По сути, международная практика постепенно приравнивает рассрочки, предоставляемые нефинансовыми организациями, к кредитным продуктам, что повышает контроль и защиту потребителей.

Ситуация в Казахстане: закон отстает от рынка

На данный момент в Казахстане отсутствует полноценная законодательная и нормативная база для регулирования рассрочек, предоставляемых нефинансовыми организациями:

  • В законодательстве нет четкого определения рассрочки, предоставляемой такими компаниями.

  • Отсутствует регламент их деятельности по выдаче рассрочек, хотя услуги схожи с продуктами банков (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО).

При этом нефинансовые компании активно предлагают услуги рассрочки в двух сегментах:

  1. Потребительские товары и услуги:

    • «Дочки» банков, мобильные операторы, компании по аренде авто и недвижимости с последующим выкупом.

  2. Недвижимость:

    • Застройщики предоставляют рассрочку по договорам долевого участия или бронирования.

Проблемы учета и прозрачности

Нацбанк отметил, что текущие договорные отношения регулируются на общих основаниях, и компании (кроме операторов связи) не обязаны передавать данные о клиентах в кредитные бюро. Это означает:

  • Платежи по таким рассрочкам не учитываются при расчете кредитной истории заемщика в БВУ и МФО.

  • Информация о фактической долговой нагрузке граждан при этом критически важна для оценки финансового состояния клиентов.

Также важна защита прав потребителей, включая:

  • раскрытие всех условий договора (штрафы, неустойки при просрочке);

  • прозрачность рекламы и условий возврата товара;

  • порядок передачи долгов коллекторам;

  • условия отказа от рассрочки.

Перспективы регулирования в Казахстане

Нацбанк совместно с АРРФР и другими госорганами разрабатывает подходы к регулированию этого сегмента.

Ранее, в октябре 2024 года, премьер-министр Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплаты при выдаче займов, что стало шагом к большей прозрачности рынка.

0
0
0
