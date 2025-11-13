«Купи сейчас — заплати позже»: Нацбанк готовит новые правила рассрочек - что ждет казахстанцев

Национальный банк Казахстана (Нацбанк) сообщил LS о планах и международном опыте регулирования рынка рассрочек и BNPL-сервисов (Buy Now, Pay Later – «Купи сейчас, заплати потом»), который активно развивается во многих странах, сообщает Lada.kz.
В Нацбанке отметили, что в ряде государств уже внедрены законодательные и нормативные меры для организаций, предоставляющих услуги рассрочки:
Обязательная авторизация или лицензирование таких компаний.
Оценка кредитоспособности потребителей перед предоставлением услуги.
Соблюдение требований к рекламе и предоставлению информации.
Передача данных в кредитные бюро для учета долгового бремени клиентов.
Примеры стран:
Регулирование уже действует: Австралия, Китай, Турция, Франция, Швеция.
Законодательная работа ведется: Великобритания, Малайзия, Индонезия.
По сути, международная практика постепенно приравнивает рассрочки, предоставляемые нефинансовыми организациями, к кредитным продуктам, что повышает контроль и защиту потребителей.
На данный момент в Казахстане отсутствует полноценная законодательная и нормативная база для регулирования рассрочек, предоставляемых нефинансовыми организациями:
В законодательстве нет четкого определения рассрочки, предоставляемой такими компаниями.
Отсутствует регламент их деятельности по выдаче рассрочек, хотя услуги схожи с продуктами банков (БВУ) и микрофинансовых организаций (МФО).
При этом нефинансовые компании активно предлагают услуги рассрочки в двух сегментах:
Потребительские товары и услуги:
«Дочки» банков, мобильные операторы, компании по аренде авто и недвижимости с последующим выкупом.
Недвижимость:
Застройщики предоставляют рассрочку по договорам долевого участия или бронирования.
Нацбанк отметил, что текущие договорные отношения регулируются на общих основаниях, и компании (кроме операторов связи) не обязаны передавать данные о клиентах в кредитные бюро. Это означает:
Платежи по таким рассрочкам не учитываются при расчете кредитной истории заемщика в БВУ и МФО.
Информация о фактической долговой нагрузке граждан при этом критически важна для оценки финансового состояния клиентов.
Также важна защита прав потребителей, включая:
раскрытие всех условий договора (штрафы, неустойки при просрочке);
прозрачность рекламы и условий возврата товара;
порядок передачи долгов коллекторам;
условия отказа от рассрочки.
Нацбанк совместно с АРРФР и другими госорганами разрабатывает подходы к регулированию этого сегмента.
Ранее, в октябре 2024 года, премьер-министр Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек и переплаты при выдаче займов, что стало шагом к большей прозрачности рынка.
